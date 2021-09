Multiplex Ligue 2 Football en direct : Comment voir les matchs de la journée en vidéo replay et le résultat du RC Lens

La Ligue 2 de football et le Multiplex de la 7e journée en direct à la TV sur BeIn Sports > Ce soir, la 7e journée de la Ligue 2 s’annonce, et certaines formations ; à commencer par le RC Lens, sont déjà condamné à l’exploit. Le Multiplex de Ligue 2 de football est à voir sur BeIn Sports, en direct à partir de 20 heures.

Alors que six journées sont déjà passées dans le championnat de Ligue 2, force sera de constater que certaines formations parviennent à briller plus que d’autres. Dès lors, difficile de ne pas voir l’agonie que subit actuellement le RC Lens, qui ne parvient pas encore à se remettre de sa montée ratée lors de la dernière saison. Pour le RC Lens, apparaître comme la lanterne rouge du classement de Ligue 2 est un moment douloureux, et charge désormais à l’emblème de la Ligue 1, de rapidement renouer avec le succès pour tenter l’exploit d’une folle remontée ; après ce début de saison catastrophique.

Multiplex Ligue 2 Football sur BeIn Sports en direct : Comment voir les matchs de la 7e journée en vidéo replay et le résultat du RC Lens

Car oui, pour le RC Lens, c’est six défaites en autant de rencontres, et l’on ne parvient pas à trouver le moyen de réagir afin de lutter contre ce scénario. En six matchs de Ligue 2, le RC Lens n’aura pas montré une défense suffisamment solide pour tenter de jouer avec les grands de la saison. La dernière défaite face à Lorient sur le score de trois buts à deux à domicile en est un parfait exemple. Ce soir, le RC Lens se déplace à Valenciennes pour tenter d’enfin débloquer son compteur de points. Avant cette 7e journée, Valenciennes possédait 8 points, soit deux victoires et deux matchs nuls. Pour le RC Lens, l’on reste persuadé qu’un succès ; ainsi qu’un bon résultat, permettrait à la formation de connaître un coup de fouet efficace, lui permettant de remonter progressivement.

Le Multiplex de Ligue 2 de Football est disponible sur BeIn Sports en direct. Si vous cherchez comment voir les matchs de la 7e journée en vidéo replay, et le résultat du RC Lens, sachez que tous les moments forts seront à découvrir sur Internet, plus tard dans la soirée, et au cours du week-end.

