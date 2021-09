Regarder la 20e étape du Tour d’Espagne en direct et en vidéo replay

Le Tour d’Espagne et la Vuelta en direct live sur Eurosport à la télévision > Aujourd’hui, c’est un moment marquant qui attend les coureurs du Tour d’Espagne. En effet, l’on assiste, ici, à la dernière réelle étape du Tour d’Espagne, avant le tour d’honneur prévu pour demain ; charge au classement d’être bouleversé. Vous pouvez regarder la 20e étape du Tour d’Espagne en direct sur Eurosport, à partir de 15 heures.

Depuis le début de la Vuelta 2017, l’on aura connu des étapes assez simples, d’autres plus relevées, mais il n’était encore pas question d’une telle difficulté. Aujourd’hui, la 20e étape du Tour d’Espagne se veut plus qu’importante, puisque c’est bien ici que le classement final peut être bouleversé une dernière fois ; Christopher Froome parviendra-t-il à récupérer un sacre dans ce Tour d’Espagne ? Son doublé Tour de France / Tour d’Espagne est clairement à l’ordre du jour, mais tout peut encore changer avant ce fait historique, que l’on attend depuis plus de 40 ans maintenant. Au programme du jour, l’on retrouve alors une 20e étape du Tour d’Espagne assez courte (117,5 kilomètres), certes, mais ô combien difficile pour les organismes, surtout en toute fin de Vuelta. Après 70 kilomètres assez plats et rapides, les 40 derniers kilomètres se veulent intenses, et débutent cet instant avec la montée de l’Alto de la Cobertoria, un col référencé en première catégorie.

Regarder la 20e étape du Tour d’Espagne en direct sur Eurosport : Classement, résultat Alto Angliru et vidéo Vuelta

Ici, il est alors question d’une montée de 8,1 kilomètres à 8,6 % de moyenne. Certains passages se veulent d’ailleurs éreintant, puisqu’il sera question d’un passage remarqué, à 18 % ; dans de telles conditions, il ne fait nul doute que nombreux seront les coureurs à connaître des difficultés ou des baisses de forme, mais l’on est encore loin de l’arrivée. Suite à ce premier col, les coureurs se dirigent vers un nouveau col en première catégorie, à savoir l’Alto del Cordal. Plus court que le premier (5,7 kilomètres), il dispose des mêmes pourcentages que son prédécesseur, mais affiche des montées plus homogènes ; ainsi, l’on retrouve de nombreux passages affichés à plus de 10 %. Enfin, voici certainement l’une des ascensions les plus redoutées du Tour d’Espagne, celle de l’Alto Angliru. Si l’arrivée est située à son terme, il est question d’un col hors-catégorie, avec pas moins de 12,5 kilomètres à gravir. Pour ne rien arranger, les coureurs doivent faire face à une moyenne de 9,8 %, avec des passages insensés, affichés à plus de 15 et 23 %. S’il y a bien une étape capable de chambouler le classement général, c’est celle-ci ; certainement l’étape du Tour d’Espagne à ne manquer sous aucun prétexte, et qui pourrait bien s’annoncer historique.

Sachez qu’il est possible de regarder la 20e étape du Tour d’Espagne en direct sur Eurosport, à partir de 15 heures. Le classement, le résultat de l’Alto Angliru et la vidéo des meilleurs moments de l’étape de la Vuelta ; ainsi que de la Vuelta en elle-même, seront aussi à voir sur Internet, dès que vous le souhaitez.

Partager : Twitter

Facebook