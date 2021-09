La Formule 1 et le Grand Prix d’Italie en direct sur Canal + à la TV > Nouvelle manche du championnat du monde de F1 ; et accessoirement, dernière manche du calendrier Européen, le Grand Prix d’Italie se veut décisif pour la suite des évènements. Il est possible de voir le Grand Prix de F1 d’Italie en direct streaming sur Canal +, à partir de 14 heures ce 3 septembre.

Décidément, il est difficile pour un pilote de prendre un net avantage face à son concurrent direct. Bien sûr, nous faisons ici allusion à deux pilotes en particulier, Sebastian Vettel sur Ferrari et Lewis Hamilton du côté de Mercedes. Depuis le début de la saison, les deux pilotes se retrouvent souvent au coude-à-coude, et, quand l’un parvient à faire l’exploit de prendre une nette avance, cette dernière fondra alors plus que rapidement. L’exemple en est flagrant sur les trois derniers Grands Prix de Formule 1, où Sebastian Vettel s’écroulera en course, laissant Lewis Hamilton récupérer 25 points et refaire son retard, avant de remettre les pendules à l’heure au Grand Prix suivant.

Comment voir le Grand Prix de Formule 1 d’Italie en direct live streaming sur Canal + : Résultat et replay vidéo course F1 GP Monza

Lors du Grand Prix de Belgique, à Spa Francorchamps, c’est à nouveau le pilote Britannique qui parviendra à prendre l’avantage, laissant la seconde place au pilote Ferrari. Désormais, et à l’entame de ce Grand Prix de Formule 1 d’Italie, le pilote Allemand est toujours en tête, certes, mais voit Lewis Hamilton à sept petites longueurs derrière. Avant de quitter l’Europe, l’on pourrait bien découvrir un nouveau meneur ; pour la première fois cette saison. L’an passé, la course de F1 du GP de Monza avait offert une pole position à Lewis Hamilton, mais ce dernier ne remportera pas la course. Le Britannique restait alors sur deux succès consécutifs, en 2014 et 2015. Il faudra remonter à 2013 pour retrouver la dernière victoire de Sebastian Vettel ici, c’était au volant de sa Red Bull-Renault.

Si vous cherchez à savoir comment voir le Grand Prix de Formule 1 d’Italie en direct live streaming, sachez que c’est sur Canal + qu’il faut se rendre pour cela, à partir de 14 heures. Le résultat et le replay vidéo de la course de F1 du GP de Monza sont également à voir sur Internet, un peu plus tard dans la journée.

