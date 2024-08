L’Europe League de football en direct à la télévision > Ce soir, c’est un moment très important qui attend les joueurs de l’Olympique de Marseille. Ici, et à domicile, il sera surtout question de réussir à s’imposer, notamment pour faire oublier les performances moyennes de ces derniers jours. Vous pouvez voir le match OM NK Domzale sur Canal + en direct vidéo à la TV, à partir de 20 heures 45.

Moment très important pour l’OM, qui effectue, ce soir, son match retour d’Europe League, face au NK Domzale. Lors du premier match entre les deux formations ; du côté de la Slovénie, l’Olympique de Marseille avait alors échoué à prendre un net avantage avant le match retour. En décrochant le match nul, un but partout, l’OM parviendra toutefois à conserver un certain avantage moral, puisque, lors de ce match au Vélodrome, c’est au NK Domzale qu’il convient de se montrer offensif, notamment à cause de la règle du but à l’extérieur.

Voir le match OM NK Domzale sur Canal + en direct vidéo : Replay match Europa League, score et buts Olympique de Marseille

Pourtant, fait incroyable, l’Olympique de Marseille aura bien du mal à faire chuter le NK Domzale, la modeste formation Slovène. Depuis une semaine d’ailleurs, l’Olympique de Marseille ne semble pas au meilleur de sa forme et le dernier match de Ligue 1 ; le nul face à Angers, ne fait que confirmer cela. Pourtant, et devant son public, l’OM se doit de décrocher un résultat, tout en se montrant confiant et percutant sur le terrain ; soit tout l’inverse de la semaine dernière, où l’OM s’était alors fait bousculer par une formation bien plus offensive que prévu. L’on surveillera également la prestation de Patrice Évra, loin d’être à son meilleur niveau lors du match aller.

Il est possible de voir le match OM NK Domzale sur Canal + en direct vidéo à partir de 20 heures 45. Le replay du match de l’Europa League, avec le score et les buts de l’Olympique de Marseille sont à regarder sur Internet, dès le coup de sifflet final.

