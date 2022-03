Voir le Match Olympique de Marseille AS Monaco sur Internet et en Direct TV

Ligue 1 de football > Ce soir, OM AS Monaco, c’est une magnifique affiche à voir en direct à la télévision et sur Internet en streaming. Voici comment faire.

Depuis le début de la nouvelle saison de Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne parvient pas à se montrer sous son meilleur jour. Pourtant, les résultats sont là et l’OM aura déjà connu deux victoires, pour un seul match nul. Pour son entrée dans le nouveau championnat, l’Olympique de Marseille avait alors écrasé Dijon sur le score de trois buts à zéro, avant un nouveau succès lors du déplacement à Nantes. Cependant, cette rencontre se montrera plus compliquée à gérer pour l’Olympique de Marseille, qui aura de nombreuses peines à se démarquer. Victorieux sur le score d’un but à zéro, l’OM commençait à accuser le coup. La troisième journée, face à Angers, confirmera ces doutes autour de la formation de l’OM, puisque l’équipe ne parviendra pas à faire mieux que le match nul, un but partout ; une contre-performance certaine, au final.

Pour voir le match OM AS Monaco sur Internet, choisissez la solution de Direct TV que vous préférez (les liens de diffusion s’affichent en temps réel, pensez à rafraîchir la page)

Sachez que vous pouvez voir le match de Ligue 1 AS Monaco Olympique de Marseille en direct streaming sur Amazon Prime Video, à partir de 21 heures. Le replay des buts et le résultat du match ASM OM sont également à regarder sur Internet, plus tard dans la soirée.

Cliquez ici pour voir le match OM AS Monaco :



De l’autre côté, difficile de ne pas voir que l’AS Monaco entend bien défendre son titre acquis lors de la dernière saison. Victorieux face à Toulouse en match d’ouverture ; trois buts à deux, puis vainqueur ; haut la main, face à Dijon (4-1), l’AS Monaco semblait avoir trouvé son rythme de croisière. Toutefois, quelques problèmes autour de Kylian Mbappé marqueront l’esprit de l’ASM, qui aura bien du mal à sortir victorieux de sa rencontre face au FC Metz (1-0). Faire abstraction de ces problèmes semble être la priorité pour tenter de renverser un OM en quête d’une certaine aisance sur le terrain. Si l’AS Monaco venait à s’imposer, la formation pourrait bien rester en haut du classement. En attendant, l’on soulignera que les deux dernières rencontres entre les deux formations, voyaient se dessiner une victoire de l’AS Monaco (4-3 en Coupe de France, et 4-1 en championnat de Ligue 1).

