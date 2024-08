Le match France Angleterre à regarder en direct : Vidéo live de rugby féminin

Demi-finale Coupe du Monde de rugby féminin France Angleterre en direct à la TV > Alors que la compétition de rugby féminin se poursuit, la France est toujours dans la course, et entend frapper un grand coup, après ses superbes performances actuelles. Le match France Angleterre est à regarder en direct streaming sur la chaîne France 2, à partir de 21 heures.

Pour l’équipe de France, c’est un autre défi qui s’annonce ce soir, puisque les Bleues viennent affronter l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby féminin. Pour en arriver là, la France aura notamment réussi à briller lors de la phase de poules, avant de terminer en beauté face à l’Irlande, l’hôte de la compétition, alors seconde au classement. En parvenant à s’imposer sur le score de 21 à 5, la France terminera première de son groupe ; tout en s’assurant une attaque incroyable sur le terrain, capable de faire trembler les meilleures équipes.

Le match France Angleterre à regarder en direct streaming sur France 2 : Vidéo live Coupe du Monde de rugby féminin, résultat demi-finale

Pourtant, sur le papier, l’Angleterre est la deuxième formation la plus offensive de la compétition ; la France est troisième, et elle aussi aura réussi à terminer à la première place de son groupe, avec trois victoires bonifiées. Cela n’est d’ailleurs pas pour rien que l’Angleterre fait partie des favoris de la Coupe du Monde de rugby féminin ; à son compteur, l’on retrouve un titre, et quatre places de finalistes. Jusqu’à présent, les quatre favoris de la compétition sont dans le dernier carré de la compétition, et, si la France venait à s’imposer lors de cette demi-finale de rugby féminin, la finale se montrera plus que relever.

Sachez que le match France Angleterre est à regarder en direct streaming sur la chaîne France 2, à partir de 21 heures. La vidéo live de la Coupe du Monde de rugby féminin, avec le résultat des Bleues lors de la demi-finale, sont également à voir sur Internet, en replay.

