Regarder le match OGC Nice Naples en direct streaming : Résultat retour Ligue des Champions, score et replay vidéo buts OGCN

Ligue des Champions de football en direct à la TV sur BeIn Sports > Pour l’OGC Nice, le moment est crucial. Alors que le match retour se voulait compliquer à gérer, peut-on encore espérer un retournement de situation des Aiglons à domicile ? Vous pouvez regarder le match OGC Nice Naples en direct sur BeIn Sports 1, à partir de 20 heures 45 ce 22 août.

Moment très important pour l’OGC Nice, ce soir, qui pourrait ; éventuellement, réussir à passer ce tour de barrage de la Ligue des Champions. Pour l’OGC Nice, l’on sera alors tombé sur Naples, une formation Italienne qui possède bien des qualités et qui, il faut le dire, n’aura jamais tremblé lors de son match aller face à l’OGCN. Difficile donc, pour l’équipe qui avait finalement impressionné lors de la dernière saison de Ligue 1, de poursuivre sur son élan et de faire chuter des Italiens ne demandant qu’à renouer avec la Ligue des Champions, après une saison en demi-teinte. Pour son déplacement à Naples, l’on ne voyait pas comment l’OGC Nice pouvait réussir à mettre le doute à son adversaire, et le bilan ne tardera pas. Bien souvent hors sujet, l’OGC Nice ne parviendra jamais à briller, et ce, malgré quelques phases plus que correctes. Vaincu deux buts à zéro, le sort de l’OGC Nice semble désormais bien scellé.

Certes, l’on pourra reprocher un arbitrage trop sévère face à l’OGCN, mais le déroulement de la rencontre semblait inévitable. Réduit à neuf, l’OGC Nice tentera toutefois de garder la tête haute mais le fossé entre les deux équipes est présent. Pour son match retour, dans son stade, l’OGC Nice est condamné à l’exploit, tout en se devant de composer avec l’absence des deux exclus. L’on soulignera que Mario Balotelli et Wesley Sneijder seront bien présents au coup d’envoi ; ce qui laisse l’OGCN dans les meilleures conditions pour tenter un exploit retentissant, et historique.

Il est possible de regarder le match OGC Nice Naples en direct streaming à la TV sur BeIn Sports 1 à partir de 20 heures 45. Le résultat du match retour de la Ligue des Champions, avec le score et le replay en vidéo des buts de l’OGCN sont également à voir sur Internet, une fois le coup de sifflet final donné.

