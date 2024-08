La coupe du monde de rugby féminin en direct sur France 2 à la télévision > Cette nouvelle soirée de rugby vient marquer la fin de la phase de poule de cette Coupe du monde de rugby féminin, et l’on pourrait bien assister à un évènement du côté de la France. Le match de coupe du monde France Irlande est à voir en direct à la TV sur la chaîne France 2, à partir de 20 heures 30.

Avant le départ de la compétition, la capitaine de l’équipe de France donnait très clairement le ton, et désirait, plus que tout, réaliser une belle performance dans cette Coupe du monde de rugby féminin, notamment après la très belle troisième place acquise par les Bleues, il y a trois ans. L’ambition est claire, la France veut obtenir le titre sacrant la meilleure équipe mondiale de rugby féminin, mais le chemin peut être encore assez long, d’autant qu’il faut faire attention aux matchs pièges.

Comment voir le match de Coupe du monde France Irlande en direct à la TV sur France 2 : Résultat rugby féminin, score bleues et replay essais

Dans son groupe, la France se voyait alors opposée au Japon ; brillant lors de sa préparation, l’Australie et l’Irlande, qui est l’hôte de la compétition. Depuis son entame, la France déroulera son jeu de la plus belle des manières, et connaîtra d’importants succès ; 72 a 14 face au Japon en match d’ouverture, puis un brillant 48 a rien face à l’Australie. Pourtant, rien n’est encore joué pour la France qui livre, ce soir, son dernier duel face à l’Irlande. Alors que l’on sait que seule la première formation du groupe passe au prochain tour, le moindre faux-pas peut être lourd de conséquences. Sur le papier, l’Irlande ne semble pas pouvoir titiller la France, mais la formation, galvanisée par son public, pourrait réussir à renverser la vapeur. Il reste désormais à la France, d’être à 110 % pour ne rien regretter dans cette Coupe du monde de rugby féminin.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match de Coupe du monde France Irlande en direct à la TV, sachez que la retransmission s’effectue sur la chaîne France 2, à partir de 20 heures 30. Le résultat du rugby féminin, le score des bleues et le replay des essais sont également à regarder sur Internet, dès que vous le souhaitez.

