Regarder le match retour Real Madrid FC Barcelone sur Canal + en live vidéo : Supercoupe d’Espagne en direct, résultat et vainqueur

Supercoupe d’Espagne de football en direct à la télévision > Le défi semble de taille pour les joueurs du FC Barcelone, puisque, après le match aller, rien ne semble aller dans leur sens. Pour le Real Madrid, il sera question d’imposer son style une nouvelle fois, malgré une absence cruciale, celle de Cristiano Ronaldo. Vous pouvez regarder le match retour Real Madrid FC Barcelone en direct sur Canal +, à partir de 20 heures 45.

Ce soir, c’est un moment important qui se joue pour les joueurs du Real Madrid. En effet, l’on pourrait bien espérer décrocher un sacre en Supercoupe d’Espagne de football, un exploit que le Real Madrid n’aura pas réussi depuis 5 ans maintenant, c’était en 2012, face au FC Barcelone. En s’inclinant sur le score de 2-3, 2-1, le Real Madrid ne sera toutefois pas passé très loin d’un succès. Pour cette édition 2017 de la Supercoupe d’Espagne de football, l’espoir du Real Madrid est des plus élevés, notamment après ce match allé qui se sera passé pour le mieux sur la pelouse du FC Barcelone.

Alors qu’il faudra attendre la 80e minute pour assister au but salvateur de Cristiano Ronaldo ; qui viendra donner l’avantage au Real Madrid (2-1), le match prendra une tournure assez incroyable. La star Portugaise sera expulsée deux minutes plus tard, laissant ses coéquipiers à dix. Malgré cela, le Real Madrid parviendra à inscrire un troisième but en toute fin de rencontre, pour s’imposer sur le score de trois buts à un. Pour le match retour qui se déroule sur la pelouse du Real Madrid, l’on notera alors l’absence de Cristiano Ronaldo sur le terrain ; un véritable coup dur, et le retour de Luka Modric. Le constat est simple, ne pas prendre plus de trois buts sans en encaisser ; sur le papier, le Real Madrid semble largement favori.

