Le football et la Supercoupe d’Espagne à la télévision en direct > Moment très important ce soir, puisque le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontent pour tenter de s’imposer dans la Supercoupe d’Espagne. Vous pouvez regarder la Supercoupe d’Espagne en direct à la TV sur Canal + Sport, à partir de 22 heures ce 13 août.

Dans les faits, la Supercoupe d’Espagne voit s’opposer deux formations ; le vainqueur du championnat de football Espagnol d’un côté, et le vainqueur de la Coupe d’Espagne de l’autre, le tout, sous forme de matchs aller / retour. Depuis sa création en 1982, force sera de constater que le FC Barcelone est largement en tête au palmarès, avec pas moins de douze succès, pour 21 participations. De son côté, le Real Madrid est second au classement, avec neuf succès pour 14 participations ; soit un meilleur bilan, à n’en pas douter.

Regarder la Supercoupe d’Espagne en direct TV : Vidéo match FC Barcelone Real Madrid en live, résultat match aller

Sur le papier, les deux formations ne se seront que très rarement opposées en Supercoupe d’Espagne, et l’avantage est du côté du Real Madrid, avec pas moins de cinq victoires ; dont quatre avant les années 2000, pour une seule défaite ; lors de l’édition 2011 sur le score cumulé de cinq buts à quatre. Ces dernières années, cependant, le Real Madrid ne parvenait plus à disputer la Supercoupe d’Espagne, et la dernière participation ; en 2014, verra la victoire de l’Atlético Madrid (2-1 au total). Autre coup dur pour le Real Madrid ce soir, face au FC Barcelone, l’absence de Luka Modric, qui voit sa suspension suite à un carton rouge se dérouler. Bien que le carton rouge date de la Supercoupe d’Espagne perdue en 2014, le changement de règle n’intervenait qu’à partir de 2015. Avant cette date, tous les cartons rouges obtenus en Supercoupe d’Espagne comptaient alors pour le prochain match ; ou pour la saison suivante. Le Croate pourra néanmoins être aligné mercredi, pour le match retour de la Supercoupe d’Espagne de football.

Il est possible de regarder la Supercoupe d’Espagne en direct à la TV sur Canal + Sport, à partir de 22 heures. La vidéo du match FC Barcelone Real Madrid est à voir en live sur internet, de même que le résultat du match aller.

