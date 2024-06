La Ligue 1 de football en direct > Voilà, ce soir, le retour du championnat de France de football, un moment très attendu par les amateurs de ballons ronds, et un premier match déjà compliqué pour Toulouse. Vous pouvez regarder la Ligue 1 en direct vidéo à la TV sur Canal +, à partir de 20 heures 45.

Début de saison très intéressante en perspective, puisque cette Ligue 1 de football affiche, comme premier match, un duel entre Toulouse et Monaco, le grand champion de France et qui entend bien réussir à conserver son titre. Pour l’ASM, bien débuter est une priorité, un objectif clair que l’on désire ardemment atteindre, puisque, rappelons-le, Monaco se sera écroulé face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions. Certes, l’on pourra remettre en cause l’arbitrage et d’autres faits de jeu, mais l’ASM n’est pas aussi tranchant que l’an passé, offensivement tout du moins. Défensivement, et malgré cette défaite deux buts à un, Monaco sera plus fort, une image qu’il va falloir confirmer, malgré les départs.

Regarder la Ligue 1 en direct vidéo à la TV : Match Monaco Toulouse en streaming, score et résultat ASM TFC

Pour se plonger dans sa nouvelle saison de Ligue 1, Monaco accueille la formation de Toulouse, une équipe très en deçà l’an passé, et qui aura terminé à la 13e place du championnat, dans le ventre mou de la compétition. Pire encore pour Toulouse, il va falloir réussir à passer outre les matchs de pré-saison ; une seule victoire face à Osasuna lors du dernier match de préparation, pour espérer un bon départ. Toujours pour le TFC, il sera question, après Monaco, de faire tomber Montpellier la semaine suivante, puis de tenir tête au PSG dans deux semaines. Difficile d’imaginer un départ plus haletant.

Il est possible de regarder la Ligue 1 en direct vidéo à la TV sur Canal +, dès 20 heures 45. Le match Monaco Toulouse est aussi à voir en streaming sur Internet, avec le score et le résultat du match ASM TFC.

