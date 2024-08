Match retour Ostende Marseille à voir en direct TV : Match retour Europa League en vidéo, score OM en replay

Le football, l’Europa League et le match Ostende Marseille en direct à la télévision > Après un match allé sur lequel nous reviendrons, il ne reste plus qu’à l’OM de confirmer sa première bonne impression ; attention, toutefois, puisque l’on aura vu quelques soucis défensifs du côté de Marseille. Le match retour Ostende Marseille est à voir en direct à la TV sur Canal + Sport et BeIn Sports, à partir de 20 heures 45.

Après une saison en demi-teinte du côté de la Ligue 1, l’OM parviendra tout de même à se montrer capable d’arracher une place qualificative pour les joutes Européennes. Certes, ce n’est pas la Ligue des Champions, mais il est désormais temps de voir une formation Française au plus haut en Europa League. Pas de participation directe néanmoins, et il reste un parcours à réaliser, celui des qualifications. Pour le moment, et à ce jeu-là, l’OM parviendra à prendre l’avantage face à une modeste formation Belge d’Ostende. Pourtant, rien ne semble encore être joué, et l’on pourrait bien, peut-être, connaître une surprise détonante.

Match retour Ostende Marseille à voir en direct TV

Lors du match allé au Vélodrome, devant son public, l’OM parviendra à récupérer une victoire pouvant presque assurer une qualification pour le prochain tour. Presque seulement. En effet, et malgré les quatre buts inscrits par Marseille ; dont un triplé de la nouvelle recrue, Valère Germain, l’OM se montrera assez distrait en défense, laissant Ostende inscrire pas moins de deux buts. Avec un score final porté à quatre buts à deux, le destin de Marseille semble pourtant radieux, et l’on ne voit pas comment l’OM pourrait ne pas réussir à inscrire au moins un but à l’extérieur. Rigueur défensive sera néanmoins à l’ordre du jour pour éviter de connaître une incroyable déconvenue.

Le match retour Ostende Marseille est à voir en direct à la TV sur Canal + Sport et BeIn Sports 1 à partir de 20 heures 45. Le match retour de l’Europa Lague est également à regarder en vidéo sur Internet, de même que le score de l’OM grâce au replay

