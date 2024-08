Ligue des Champions de football en direct à la TV > Place, ce soir, au match retour entre deux formations très désireuses de poursuivre l’aventure Européenne. Pour l’une, comme pour l’autre, il est hors de question de passer à côté d’une joute Européenne intense, la Ligue des Champions. Le match retour Ajax OGC Nice est à voir en direct à la TV sur Canal +, dès 20 heures 45.

Alors que la saison de football commence à reprendre pleinement ses droits, certaines formations de l’élite peuvent débuter un peu plus tôt que prévu, comme c’est le cas, par exemple, avec les formations qui possèdent une chance de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ici, et ce soir, il est alors question, pour l’OGC Nice, de frapper un grand coup et de connaître un moment historique. En effet, cela fait maintenant 57 ans que l’OGC Nice n’a plus participé à une Ligue des Champions, et atteindre la phase de groupe serait un rêve à vivre pleinement. En attendant d’y accéder, il est question de réussir à faire chuter l’Ajax, une formation qui possède bien des qualités, et qui aura fait trembler l’OGC Nice à domicile, il y a une semaine.

Comment voir le match retour Ajax OGC Nice en direct TV : Résultat Ligue des Champions, score et replay buts en vidéo

Lors du match allé, le premier match entre l’Ajax et l’OGC Nice, l’OGC Nice avait pourtant réussi à prendre l’avantage suite à un but de Mario Balotelli. Pourtant, les quelques maladresses du portier Niçois auraient presque pu coûter le match à l’OGC Nice, et, si la défaite n’était pas à l’ordre du jour, l’OGC Nice en sera passé assez proche. Après l’égalisation de l’Ajax, la barre sauvera les Niçois d’une défaite à domicile, et ce match nul (1-1) est un moindre mal. Ce soir, le match retour face à l’Ajax risque d’être difficile, d’autant que l’Ajax évolue à la maison, devant ses supporters.

Si vous désirez savoir comment voir le match retour Ajax OGC Nice en direct à la TV, sachez que la retransmission du match se fait sur Canal +, à partir de 20 heures 45. Le résultat de la Ligue des Champions, le score et le replay des buts des buts en vidéo sont à regarder sur Internet, dès le match Ajax OGC Nice terminé.

