Championnats du monde d’athlétisme Londres 2017 > Avant même son départ, cet évènement permettra à ceux qui ont manqués les Jeux Olympiques de Londres, de voir un stade en ébullition. En effet, alors que les Championnats du monde d’athlétisme n’ont pas encore débuté, il se sera vendu pas moins de 660 000 place.

Dès le 4 août ; et jusqu’au 13 août prochain, les amateurs d’athlétisme pourront alors découvrir et s’émerveiller devant la 16e édition des Championnats du monde d’athlétisme, qui rappellerons bien des souvenirs à beaucoup, puisque ces championnats se déroulent dans le stade des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Championnats du monde oblige, les épreuves sont nombreuses et la liste des participants est plus que conséquente. Ici, l’on retrouve pas moins de 205 nations, pour plus de 2 000 athlètes prêts à récupérer une médaille, et, surtout, prêt à glaner un nouveau record du monde.

Programme des Championnats du monde d’athlétisme 2017 à Londres : Tableau médailles et résultats France

Dès le 4 août, les Championnats du monde d’athlétisme débutent alors avec le 10 000 mètres hommes, ce vendredi à 22 heures 20. Le lendemain, l’on notera le 100 mètres hommes, ainsi que le saut en longueur, toujours chez les hommes. Il faudra attendre le 6 août pour découvrir le 100 mètres femmes, tandis que le 110 mètres haies hommes est prévu pour le 7 août. Nouveau rendez-vous immanquable, le saut à la perche homme, le 8 août à 20 heures 35. Le 10 août prochain, l’épreuve des 200 mètres sera certainement suivie, puisque Usain Bolt n’y sera pas pour tenter de conserver son titre ; ce dernier ayant préféré se concentrer sur le 100 mètres et le 4 X 100 mètres.

Enfin, soulignons que l’on ne retrouve pas la Russie, puisque le pays est toujours interdit de participations. Seuls quelques athlètes ont réussi à prendre le chemin des Championnats du monde d’athlétisme 2017 à Londres, en tant qu’athlètes neutres autorisés. Enfin, impossible de ne pas évoquer Usain Bolt une nouvelle fois ; ce dernier connaissant ici, ses dernières courses (100m, 4X100m), avant de se retirer définitivement.

J’aime ça : J’aime chargement…