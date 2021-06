Regarder le match de l’Euro de football Suisse France en vidéo direct : Live et Replay match, score et résultat

Compétition de football Euro féminin en direct sur France 3 > Pour les Bleues de l’équipe de France, il est désormais question de réussir à se qualifier, sans se faire prendre au piège et se voir éliminer de la compétition. Il est possible de regarder le match de l’Euro féminin de football Suisse France en vidéo direct à la TV sur France 3, à partir de 20 heures 30.

Ce soir, dans l’Euro féminin de football, la France vient disputer son dernier match de la phase de poules du groupe C. Après l’Islande et l’Autriche, c’est donc la Suisse que la France affronte, et nous pouvons le dire, si la France venait à rater son match, le bilan serait plus que terne pour une formation qui survolait ; littéralement, sa phase de préparation. Face à la Suisse, l’avenir de la France semble bien radieux, mais attention à la pente glissante, la Suisse possède encore quelques espoirs.

Regarder le match de l’Euro Féminin de football Suisse France en vidéo direct : Live et Replay match Bleues, score et résultat

Dans son groupe, la France avait alors réussi à débuter sa compétition par une victoire ; logique, face à l’Islande, avant de connaître une baisse de forme lors du match face à l’Autriche. Rien de bien méchant toutefois, puisque la France décrochera le nul, un résultat qui aurait toutefois pu être tout autre, surtout lorsque l’on voit la physionomie de la rencontre et cette domination sans faille. Difficile donc, désormais, d’imaginer que la France ne se qualifiera pas pour les phases finales de cet Euro féminin de football, surtout que le plus petit des matchs nuls pourrait qualifier les Bleues. L’on soulignera néanmoins qu’il faudra rester concentré pour ne pas connaître une désillusion, puisque la Suisse, avec ses trois points, possède encore un coup à jouer.

Vous pouvez regarder le match de l’Euro féminin de football Suisse France en vidéo direct sur la chaîne France 3, dès 20 heures 35. Le Live et le replay du match des Bleues, ainsi que le score et résultat de cette rencontre de l’Euro féminin de football sont à voir sur Internet.

