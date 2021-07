Le football et l’Euro féminin en direct sur France 2 > Voilà une nouvelle compétition qui s’annonce pour les amateurs de ballon rond, et encore plus pour les amateurs de football féminin. Le match France Island est à voir en direct à la TV, à partir de 20 heures 30 sur la chaîne France 2.

Pour la France ; encore jamais médaillée dans un Euro féminin, il est désormais question de franchir un cap. Si Lyon ; ainsi que le PSG, parviennent à briller à l’international, l’équipe de France se doit de réussir à prendre exemple. Et si, après le tirage au sort des poules ; plutôt en faveur de la France, les Bleues parvenaient à faire sensation ? Dans le groupe de la France à l’Euro de football féminin, l’on retrouve l’Islande, l’Autriche et la Suisse, des formations bien plus qu’abordable. Changement toutefois cette année, puisque l’Euro Féminin de football accueille 16 équipes réparties en quatre groupes, soit quatre de plus que lors de la dernière édition de 2017.

Comment voir le match France Islande en direct à la TV : Résultats Bleues, replay Euro Féminin

Ici, les deux premières de chaque groupe se qualifient pour le prochain tour, les quarts de finale. D’ailleurs, et comme en 2009, la France débute son Euro Féminin de football face à l’Islande, un match qui avait alors souri aux joueuses Françaises, victorieuses sur le score de trois buts à un.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match France Islande, sachez que le match est retransmis en direct à la TV à partir de 20 heures 35 sur France 2. Les résultats des matchs des Bleues et le replay de l’Euro Féminin de football est à voir sur Internet, au fil des journées.

