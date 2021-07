Voir la F1 en direct avec la course du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct vidéo : Replay et classement GP Formule 1

Formule 1 en direct à la télévision > Le championnat est encore loin d’être terminé, et certains chamboulements pourraient bien avoir lieu lors des prochains GP de Formule 1, à commencer par ce Grand Prix de Grande-Bretagne, qui est à voir en direct vidéo à la TV, à partir de 14 heures sur les chaînes du groupe Canal +.

Nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1, qui se déroule cette fois-ci du côté de la Grande-Bretagne. Historiquement, le Grand Prix de Grande-Bretagne se veut très important ; notamment pour les pilotes Britanniques, mais, surtout, car il se situe à la moitié du championnat, et permet de faire un premier point sur le classement général. Au classement général, d’ailleurs, l’on pourra noter que l’Allemand Sebastian Vettel est toujours en tête, après sa seconde place acquise du côté de l’Autriche. Coup de tonnerre toutefois, puisque le vainqueur ne sera pas l’un des deux pilotes en quête de sacre au terme de la saison, mais le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas ; une très belle performance et un deuxième succès après sa victoire lors du Grand Prix de Russie, qui était la quatrième manche du championnat.

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grâce à cette victoire, le pilote Finlandais parvient à reprendre quelques points face aux deux premiers, mais l’écart est encore conséquent. Du côté de Lewis Hamilton, il faudra se contenter de la quatrième place lors du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche, tandis que Sebastian Vettel terminera second. Là encore, l’écart se creuse une nouvelle fois entre les deux pilotes, et permet à Sebastian Vettel de reprendre vingt points d’avance sur son principal concurrent ; de quoi imaginer une deuxième partie de saison assez folle et spectaculaire. L’an passé, le Grand Prix de Grande-Bretagne avait vu la victoire de Lewis Hamilton, pour la troisième fois consécutive. Soulignons également que si le pilote Mercedes venait à s’octroyer un nouveau succès ici, il rejoindrait les deux pilotes les plus titrés de l’histoire à Silverstone, Jim Clark et Alain Prost.

Il est possible de voir la F1 en direct avec la course du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct vidéo sur les chaînes Canal +, à partir de 14 heures pour le départ de la course. Le replay et le classement du GP de Formule 1 de Silverstone seront ensuite à voir sur Internet.

