Le football et le championnat d’Europe en direct > Nouvelle édition du Championnat d’Europe qui s’annonce pour les prochains jours. Ici, l’on pourrait, peut-être, connaître un tournant historique et une passation de pouvoir. Vous pouvez voir le Championnat d’Europe de football féminin en direct à la TV sur France 4 et Eurosport, à partir de 18 heures, dès dimanche.

Organisé tous les quatre ans ; comme son homologue masculin, le Championnat d’Europe de football féminin voit ici sa douzième édition se dérouler (avec une création en 1984). Dès lors, ce sont les meilleures équipes féminines qui se présentent pour l’occasion ; souvent après de rudes qualifications, et pour offrir un spectacle certain. Parmi les participants, l’on pourra notamment souligner la toute première apparition de la Suisse, qui se présente après des éliminatoires convaincantes et après avoir terminé à la première place d’un groupe composé de l’Italie, de la République Tchèque, de l’Irlande du Nord, puis de la Géorgie.

Comment voir le Championnat d’Europe de football féminin en direct à la TV : Classement et résultats France, replay buts

Du côté des autres surprises, l’on pourra aussi citer le Portugal, l’Autriche, la Belgique et l’Écosse ; qui fêtent toutes, leur première apparition. Concernant les vainqueurs historiques de ce Championnat d’Europe de football féminin, force est de constater qu’ils sont tous présents, à commencer par l’Allemagne, bien sûr, la Norvège et la Suède. De son côté, l’équipe de France se sera qualifiée au détriment de la Roumanie, de la Grèce, de l’Ukraine, et de l’Albanie. Présente dans le groupe de l’Islande, l’Autriche et la Suisse, le chemin vers la phase finale semble à l’ordre du jour pour la France, mais attention aux surprises. De son côté, l’Allemagne entend bien conserver son titre, un titre qu’elle possède depuis six éditions consécutives, tout en étant la formation la plus sacrée, avec huit couronnements au total avant cette édition 2017 du Championnat d’Europe de football féminin. Un défi colossal pour les adversaires.

Si vous chercher à savoir comment voir le championnat d’Europe de football féminin en direct à la TV, sachez que les matchs sont retransmis en direct sur France 4 et Eurosport, à partir de 18 heures, dès le dimanche 16 juillet. Le classement et les résultats de la France, comme le replay des buts, seront à voir sur Internet une fois les matchs terminés.

