Tour de France cycliste en direct > Alors que le Tour de France se poursuit, il est désormais temps de se pencher sur une épreuve reine, et, même si elle ne vient pas chambouler le classement, cette 9e étape pourrait offrir un final de rêve, puisque l’ultime difficulté de la journée ne se situe qu’à quelques kilomètres d’une arrivée prévue au sprint. Vous pouvez voir la 9e étape du Tour de France en direct à la TV à partir de 12 heures, sur France 2 et France 3.

Aujourd’hui, c’est un moment particulier pour les 180 coureurs qui ont pris le départ du Tour de France il y a plus d’une semaine. En effet, l’on va découvrir, aujourd’hui, ce qui apparaît comme la première grosse difficulté de ce Tour de France, avec pas moins de trois cols hors catégorie. Mais avant de découvrir le premier des grands cols, les coureurs devront gravir trois difficultés ; moins intenses, et ce, dès les cinq premiers kilomètres. Après avoir maîtrisé ces cols classés en secondes et troisièmes catégories, les coureurs découvriront le Col de la Biche, une montée inquiétante pour les non-initiés. En effet, il est ici question d’un col hors catégorie, qui possède des passages intenses sur un total de 10,5 kilomètres, à 9 % de moyenne. Suite à cela, le prochain col se plaît à être une nouvelle fois classé hors catégorie et se nomme le Grand Colombier (avec des passages à 22 %, sur un total de 9,9 kilomètres). Soulignons également que ces nombreuses difficultés se dressent dans les premiers 100 kilomètres ; de quoi, sans nul doute, étaler le peloton.

Voir la 9e étape du Tour de France en direct à la TV : Replay et classement Nantua Chambéry

La deuxième partie de la 9e étape entre Nantua et Chambéry (181,5 kilomètres), est très loin d’être de tout repos, puisque les coureurs devront rapidement négocier une montée classée en 4e catégorie, la côte de Jongieux, avant de prendre la direction du Mont du Chat, la plus grosse difficulté à ce jour dans le Tour de France 2017. Si l’arrivée n’est pas située au sommet du Mont du Chat ; mais quelques kilomètres après la descente, il va falloir composer avec la fatigue intense que peuvent avoir certains coureurs, fatigués des nombreux efforts fournis. Ici, il est question d’une ascension de 8,7 kilomètres à 10,3 % de moyenne. De nombreux passages sont également affichés à 13 et 14 % ; de quoi ralentir les moins entraînés.

Il est possible de voir la 9e étape du Tour de France en direct à la TV sur France 2 et France 3, à partir de 12 heures. Le Replay et le classement de l’étape entre Nantua et Chambéry sera également à regarder sur Internet, dès la fin de la journée et l’arrivée atteinte.

Partager : Twitter

Facebook