Tour de France cycliste en direct à la TV > Après quelques journées de compétition déjà acharnée, c’est la première véritable difficulté qui se présente pour les nombreux coureurs du Tour de France, avec une arrivée en altitude, bien difficile à négocier. Vous pouvez voir la 5e étape du Tour de France en direct à la TV sur France 2 et France 3, dès 13 heures.

Après un départ du côté de l’Allemagne, le Tour de France 2017 offre sa première grande difficulté, avec cette 5e étape qui se déroule entre Vittel et la Planche des Belles Filles. Ici, il ne fait alors nul doute que le classement évolue et permette à l’un des prétendants au titre en fin de Tour, de tenter de prendre l’avantage au général, dès cette journée. L’occasion est alors parfaite de suivre la progression ; et l’état de forme, de nombreux coureurs, comme Nairo Quintana, ou encore Christopher Froome, tenant du titre. Ce dernier entend bien, d’ailleurs, conserver son sacre.

Voir la 5e étape du Tour de France en direct TV : Replay et résultat arrivée La Planche des Belles Filles

Mais pour réussir à conserver son statut de vainqueur du Tour de France, le coureur devra se montrer à la hauteur de l’évènement attendu aujourd’hui, un parcours marquant, quelques jours seulement après le grand départ de ce Tour de France en direct. En effet, cette 5e étape du Tour de France propose un tracé relativement court ; 160 kilomètres, mais le final est à la hauteur des attentes. Avant d’arriver à l’ultime difficulté, les coureurs pourront s’échauffer avec la Côte d’Esmoulières, classée en catégorie 3 ; une fois celle-ci maîtrisée, direction la Planche des Belles Filles, une ascension en catégorie 1. Au cours de cette montée ; de 5,9 kilomètres à 8,5 % de moyenne, l’on retrouvera des passages redoutés et redoutables, affichant parfois plus de 20 %, comme lors des derniers mètres à gravir.

Il est possible de voir la 5e étape du Tour de France en direct à la TV sur France 2 et France 3, à partir de 13 heures. Le replay et le résultat de l’arrivée à la Planche des Belles Filles est à regarder sur Internet.

