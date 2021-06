Regarder le match des Bleus en live vidéo : Match en direct à la TV, replay buts, score

Match de football de l’équipe de France en direct à la TV > L’équipe de France se lance dans son dernier match amical avant de se pencher vers la qualification à la prochaine Coupe du Monde de football en Russie, qui reprendra ses droits d’ici quelques semaines. Le match France Angleterre est à voir en direct à la TV sur TF1, à partir de 20 heures 45.

Pour l’équipe de France de football, il est désormais temps de retrouver le terrain pour la dernière fois, avant un repos plus que mérité. Alors que le prochain match des Bleus se déroulera fin août et comptera pour la suite des qualifications à la Coupe du Monde de football en Russie en 2018 ; face aux Pays-Bas, l’équipe de France chausse les crampons pour tenir tête à l’Angleterre, et réussir à partir en vacances avec une victoire, dans cette ultime rencontre. Depuis la Coupe du Monde de football 2014, la France aura montré un nouveau visage, un visage notamment très intéressant, et tout particulièrement sur le plan offensif. Alors que l’on constate toujours de légères lacunes à l’arrière, force est constater que l’attaque est merveilleusement portée par un milieu désormais exemplaire. Plus forte que jamais, l’équipe de France jouit alors de Bleus très convaincants.

Le premier match amical face à l’Uruguay était alors dans le même ton pour l’équipe de France, une équipe de France qui aura réussi à retrouver le moral et le chemin de la victoire, après cette défaite face à une Espagne clairement au-dessus techniquement. Contre l’Uruguay, la France parviendra à faire suffoquer cette formation, qui est encore loin de s’adjuger une place pour la prochaine Coupe du Monde (5-0). Mais le match de ce soir possède un tout autre visage, tout en se déroulant après le match de qualification face à la Suède. Ici, la France retrouve une équipe déjà rencontrée par le passé, et qui possède, en plus, de sérieux atouts pour faire douter et trembler ses adversaires. Sur le papier, néanmoins, les Bleus de l’équipe de France de football possèdent l’avantage, puisque la seule victoire récente de l’Angleterre provient du match amical de 2015. Charge alors à la France, ce soir, de reprendre l’ascendant face aux Anglais, et d’envisager plus sereinement la rencontre contre les Pays-Bas, prévues pour le 31 août prochain.

Il est possible de regarder le match des Bleus en live vidéo sur Internet. Sachez aussi que le match France Angleterre est à voir en direct à la TV sur TF1, à partir de 20 heures 45. Le replay des buts et le score seront ensuite disponibles sur Internet.

