Comme dans chaque année de compétition, l'on retrouve des tournois plus ou moins capés dans le milieu du golf. Sur le papier, l'US Open fait partie des grands de la discipline, et pour cause, il est l'un des quatre tournois majeurs.

Disputé annuellement sur un parcours de golf aux États-Unis, l’US Open de golf fait partie des quatre tournois majeurs d’une saison, aux côtés du Masters, du British Open et du championnat de la PGA. S’imposer ici a alors quelque chose de gratifiant, aussi bien chez les hommes, que chez les femmes. Pour avoir le droit de participer à ce tournoi de golf qui existe depuis, déjà, 1895, les joueurs se devaient de se sublimer au cours de la saison ; ainsi que de la saison précédente. En effet, l’on retrouve à l’US Open de Golf, le vainqueur des dix derniers US Open de golf, le vainqueur de l’un des 5 derniers tournois majeurs, les 30 premiers du classement PGA de la saison précédente, ou encore les 50 premiers mondiaux, deux semaines avant l’US Open de golf. Autant dire que la compétition se veut, dès lors, bien relevée.

L’US Open de Golf en direct vidéo : Classement, résultat et palmarès tournoi

Outre quelques éditions qui auront échappé aux Américains, force est de constater que l’US Open de golf reste relativement à leur avantage. L’an dernier, encore, c’est un Américain qui aura réussi à s’imposer ; Dustin Johnson, et qui viendra écrire son nom ici, pour la première fois de sa carrière. Pour l’édition 2017 de l’US Open de Golf, l’on pourra saluer la qualification ; assez en avance, de deux Français, Alexander Levy et Joël Stalter. Ces derniers, assez percutant lors des dernières semaines, pourront-ils offrir la première victoire Française à l’US Open de golf ? Rien n’est moins sûr.

Le classement, le résultat et le palmarès du tournoi seront ensuite disponibles sur Internet.

