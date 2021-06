Nouveau Grand Prix de Moto GP en Italie en direct > Nouvelle semaine de compétition pour la Moto GP, qui prend cette fois-ci la direction de l’Italie. Qui parviendra à prendre l’ascendant sur ses concurrents, et à bouleverser le classement actuellement établi ? Réponse avec la course du Grand Prix d’Italie en direct à la TV sur Eurosport ; mais aussi en replay sur Internet.

Nouvelle manche du Championnat du Monde de Moto GP, cette dernière se déroule donc en Italie, pour une course, sans nul doute, capable de modifier le classement qui s’est établi ces dernières semaines. Depuis le début de la saison, d’ailleurs, l’on retrouve un classement assez serré, malgré l’échappée de Maverick Vinales, actuellement bien seul en tête. Ce dernier profitera surtout du dernier Grand Prix de Moto ; le Grand Prix de France, pour prendre les nombreux points de la victoire suite à la chute de Valentino Rossi lors du dernier tour. Soulignons également le premier podium du Français Johann Zarco ; à domicile qui plus est, qui vient prendre de précieux points au général. Ce dernier est désormais à la cinquième place, à quelques points seulement du podium.

Regarder la Moto GP en vidéo live : Course Grand Prix d’Italie en direct, classement Moto, replay

Mais le grand perdant du précédent Grand Prix de Moto GP en France, est bien Valentino Rossi. Lui qui aurait pu s’assurer une première place échoue désormais sur la plus basse marche du podium, mais rien n’est encore fini dans cette nouvelle saison de Moto GP, bien au contraire même. Autre fait important, le pilote Italien aura connu un accident en motocross il y a encore quelques jours, et, même s’il ne possède pas de séquelles, il sera intéressant de surveiller sa prestation ici, lors de la course du Grand Prix d’Italie en direct. Dans tous les cas, l’on ne voit pas réellement Valentino Rossi récupérer sa première place aujourd’hui, sauf coup de théâtre évident.

L’an passé, le Grand Prix d’Italie de Moto GP avait vu la victoire de Jorge Lorenzo, une constance depuis quelques années déjà. Toujours du côté de Valentino Rossi, ce dernier ne parvient plus à s’imposer sur ses terres depuis l’édition 2008, qui venait mettre un terme à une domination exemplaire, de 2002 à 2008.

Il est possible de regarder la Moto GP en vidéo live et la course du Grand Prix d’Italie en direct sur Eurosport. Le classement Moto et le replay seront ensuite à voir sur Internet, comme à l’accoutumer.

Partager : Twitter

Facebook