Comment voir la finale de Ligue des Championsen Direct : Regarder le match Manchester City Inter Milan

La finale de Ligue des Champions et le match Real Madrid Juventus en direct TV > Le dénouement est désormais proche pour ces deux formations sur le toit de l’Europe. Ce soir, il n’y a qu’une seule équipe qui parviendra à soulever le trophée tant convoité, dans une finale de Ligue des Champions à voir sur C8 en direct, dès 21 heures.

Après une folle saison en Ligue des Champions, il est déjà temps d’y mettre un terme. Cette nouvelle édition de la Ligue des Champions permettra notamment à diverses équipes de réussir à se montrer à leur avantage, tandis que l’on soulignera, une nouvelle fois, le parcours des clubs Français engagés. Du côté du PSG, l’on échouera face au FC Barcelone après un match retour incroyable, tandis que l’AS Monaco verra ses espoirs anéantis par la Juventus en demi-finale de Ligue des Champions, cette même formation qui s’était alors défait du FC Barcelone. Sur le papier, cette finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus a tout pour plaire, d’autant que les deux formations ont livré, jusqu’alors, un exceptionnel parcours.

Comment voir la finale de Ligue des Champions sur C8 en direct : Regarder le match Real Madrid Juventus, Vidéo Replay buts LDC

Certes, l’on pourrait même presque dire que la Juventus devait se dépêtrer d’un parcours plus compliqué pour atteindre cette finale, tandis que du côté du Real Madrid, l’on notera surtout la rencontre face au Bayern Munich. Il faut dire que depuis l’arrivée de Zinedine Zidane, le Real Madrid semble en plus meilleure forme que jamais. Champion ; mais toutefois discutable, de Liga, victorieux de la Ligue des Champions l’an passé et très constant sur le terrain, le Real Madrid pourrait bien faire sensation et obliger la Juventus à partir à l’attaque, un fait que l’équipe Italienne ne maîtrise pas vraiment, en dehors des phases de contres. Avant d’envisager une telle situation, il faudra réussir à faire sauter le verrou Italien, chose que très peu de formations auront réussi ; et le FC Barcelone peut d’ailleurs en témoigner.

Historiquement, l’avantage est très nettement du côté de la Juventus, puisque, depuis 2008, la Juventus aura acquis pas moins de quatre victoires au total, quand le Real Madrid ne parviendra à s’imposer qu’une fois (pour deux matchs nuls), lors de la Ligue des Champions en 2013. Dans une telle configuration, il ne fait nul doute que l’on assiste, ici, à une finale de Ligue des Champions totalement folle.

Si vous cherchez à savoir comment voir la finale de Ligue des Champions en direct, sachez que c’est sur C8 qu’il faut se rendre, à partir de 21 heures pour le coup d’envoi. Vous pouvez également regarder le match Real Madrid Juventus sur Internet, avec la vidéo en replay des buts de la LDC.

