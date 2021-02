Comment regarder le match PSG AS Monaco à la TV en direct live : Résultats, replay buts en vidéo

Comment regarder le match PSG AS Monaco à la TV en direct live : Résultats Coupe de France, replay buts en vidéo > Alors que les deux formations sont encore dans la course pour l’obtention d’un titre de champion en Ligue 1, il faut dire que l’une des deux formations du soir parvient à faire bien mieux que son adversaire, notamment sur le plan Européen.

Car oui, si les deux formations sont clairement très proches en championnat, les performances Européennes sont bien différentes, autant pour le PSG que pour l’AS Monaco. Si l’on pouvait prendre comme excuse les équipes auxquelles les formations faisaient face, l’on ne pourra, en revanche, jamais effacer la prestation catastrophique du PSG lors du match retour face au FC Barcelone.

En s’inclinant sur un score de tennis après, pourtant, une très belle victoire à domicile, le PSG n’a aucune excuse ; les joueurs étaient très en retrait sur la pelouse, chose consternante pour beaucoup de supporters.

Pour l’AS Monaco, en revanche, l’on aura fait tomber de grandes équipes, et l’on parviendra même à inscrire douze buts en phase finale ; six en huitième de finale de la Ligue des Champions, ainsi que six en quart de finale. Autant dire que sur le plan offensif, l’AS Monaco est bien présent.

Comment regarder le match PSG AS Monaco à la TV en direct live : Résultats Coupe de France, replay buts en vidéo

Pour l’AS Monaco, alors, l’on reste toujours en compétition en Ligue des Champions, et l’on devient la seule formation Française capable de réaliser un exploit à l’heure actuelle. Cela étant, le PSG aura récupéré bien des forces, puisque l’on vise désormais le titre de champion de Ligue 1, et une nouvelle victoire en Coupe de France, après son succès en Coupe de la Ligue, déjà contre l’AS Monaco.

Si vous désirez savoir comment regarder le match PSG AS Monaco à la TV en direct live, sachez que le match sera retransmis sur la chaîne France 3, à partir de 21 heures. Les résultats de Coupe de France et le replay des buts en vidéo seront ensuite disponibles sur Internet.

Avec de telles prestations en Ligue des Champions, peut-on seulement espérer que l’AS Monaco se montre à son meilleur niveau face à un PSG conscient de devoir rattraper une saison ratée sur le plan Européen ? Si la fatigue peut être de mise, l’on se souviendra de cette finale de Coupe de la Ligue, où l’AS Monaco semblait bien plus qu’absent.

C’est donc une revanche que pourrait prendre l’AS Monaco ce soir, et un bonus quant à la fin de saison, tandis que du côté du PSG, la victoire est l’objectif principal pour faire oublier la catastrophe Européenne.

Partager : Twitter

Facebook