L’Open de Suisse de badminton s’impose comme l’un des plus anciens tournois internationaux > Dans un sport en constante évolution et dont le niveau ne cesse d’augmenter, une année semble bien courte et les différents tournois prennent une place capitale dans la carrière d’un joueur.

Historiquement, l’Open de Suisse de badminton a vu le jour en 1955 et se dispute depuis, dans la ville de Bâle. De 2007 à 2010, l’Open de Suisse sera classé Super Series, soit l’équivalent des tournois du Grand Chelem dans le tennis ; une belle référence donc.

Au fil des années, l’Open de Suisse de badminton a réussi à se faire une telle réputation qu’il est devenu l’un des tournois internationaux les plus suivis à travers le monde, les records d’audience sont nombreux et le spectacle garanti pour les spectateurs qui font le déplacement ; plus de 20 000 personnes par édition en moyenne.

Depuis 2010 en revanche, l’Open de Suisse de badminton n’est plus inscrit dans le calendrier des Super Series et s’est rétrogradé en tant que Grand Prix Gold. Pas de panique en revanche concernant l’Open de Suisse de badminton, puisqu’il parvient à conserver ses fidèles et les joueurs les plus talentueux du moment ne cessent de se présenter ici.

En effet, c’est depuis 2007 que le Top 5 des joueurs de badminton à travers le monde se donne rendez-vous à l’Open de Suisse de badminton pour en découdre et pour réussir à décrocher un titre, aussi prestigieux qu’important dans une carrière.

Si la prestance d’un tel évènement ne permet plus aucun doute sur la qualité du jeu proposé, c’est véritablement grâce à la présence des meilleurs joueurs mondiaux, qui ne refusent pas de se montrer lors de l’Open de Suisse de badminton, bien que ce dernier a été rétrogradé il y a quelques années.

Du côté du palmarès, force est de constater que le record de titre acquis est toujours dans la besace d’une joueuse Suisse, et ce, malgré les brillantes prestations des pays Asiatiques, la Chine d’abord. Pour Liselotte Blumer, l’on parvient alors encore à conserver ; de justesse, la première place du classement avec six victoires obtenues entre 1975 et 1984. Une nouvelle certitude se dessine toutefois, c’est ce que ce record risque de tomber dans les prochaines années, bien qu’il semble encore compliqué à chercher, surtout avec des niveaux très élevés du côté des Chinoises ; très peu de joueuses sont parvenues à s’imposer plusieurs fois consécutivement.

Chez les hommes, le constat est finalement le même puisque l’Asie est très fortement représentée au sommet des victoires, que ce soit en simple, comme en double. En plus de dix ans, seul un Européen a réussi à s’imposer à l’Open de Suisse de badminton, Viktor Axelsen, lors de l’édition 2014.

