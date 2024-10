Regarder Quarts de Finale Tournoi de Paris Bercy 2014 en direct TV : Voir Tennis en vidéo streaming > Les fans de tennis peuvent cliquer ICI, pour regarder les quarts de finale du tournoi de Paris Bercy 2014 en direct à la TV, ou pour voir le tennis en vidéo streaming.

Le Tournoi de tennis de Paris Bercy 2014 poursuit son chemin et l’on retrouve, déjà, les quarts de finale se disputer farouchement.

Et l’on vous recommande de regarder les quarts de finale du Tournoi de Paris Bercy 2014 en direct à la TV sur Canal + Sport, ou de voir le tennis en vidéo streaming sur internet.

Avec un spectacle grandissant à chaque journée de la compétition de tennis, le Tournoi de Paris Bercy 2014 s’offre deux matchs, très importants et intéressants à regarder.

Le premier quart de finale du Tournoi de Paris Bercy 2014 voit s’affronter un Tomas Berdych qui n’aura pas été mis à l’épreuve jusqu’à présent, à l’une des belles surprises du Tournoi de Tennis, en la personne du Sud Africain Kévin Anderson.

Dans un parcours très mouvementé, Anderson aura surtout brillé dans le précédent tour, en évinçant l’un des favoris du Tournoi de Paris Bercy 2014, puisqu’il aura battu, en trois sets, le Suisse Stanislas Wawrinka, troisième mondial !

L’autre match des quarts de finale du Tournoi de Paris Bercy 2014 n’est pas anodin non plus, puisque l’on retrouve un très beau duel entre David Ferrer et une star montante ; le Japonais Kei Nishikori, qui ne cesse d’impressionner depuis ses débuts.

À l’image de Berdych, Ferrer n’aura pas connu non plus de réelles difficultés dans ce Tournoi de Paris Bercy 2014 ; ses adversaires n’étant réellement pas à la hauteur d’un tournoi de tennis comme celui-ci.

Nishikori en revanche, prouve qu’il mérite bien sa sixième position au classement ATP ; le dernier tour du Tournoi de Paris Bercy 2014 se sera soldé par une belle victoire sur le Français Jo-Wilfried Tsonga, 6-1, 4-6, 6-4.

Pour les Quarts de Finale du Tournoi de Paris Bercy 2014, l’intensité est palpable et pourtant rien n’est encore fini.

Sachez que le premier quart de finale du Tournoi de Paris Bercy 2014 est à regarder en direct à la TV, dès 14 heures, ce vendredi 31 octobre 2014.

Vous pouvez aussi CLIQUER ICI, pour voir le Tennis en vidéo streaming sur internet, depuis tous vos appareils connectés au net et à tout moment de la journée, puisque l’on sait qu’il peut être compliqué de répondre présent un vendredi, en plein après-midi.

