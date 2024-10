Retransmission Binche Chimay Binche 2014 en direct TV et streaming Mémorial Vandenbroucke > Vous êtes au bon endroit, pour regarder la retransmission de Binche Chimay Binche 2014 en direct à la TV, ou voir le streaming du Mémorial Vandenbroucke.

Nouvelle édition d’une épreuve majeure en Belgique, le Mémorial Vandenbroucke 2014.

Et l’on vous conseille de regarder la retransmission de Binche Chimay Binche 2014 en direct à la TV sur Eurosport, ou de voir le streaming du Mémorial Vandenbroucke sur internet.

Pour cette année 2014, les cols ne sont pas au programme d’une étape assez simple, dont la hauteur maximum peine à dépasser les 280 mètres d’altitude.

Bien qu’orpheline des moments les plus durs de cyclisme, ce Mémorial Vandenbroucke gratifie une nouvelle fois de passages compliqués sur des pavés, chose redoutée, même par les plus grands.

En effet, qui ne souvient pas du Tour de France 2014 et de ses quelques passages de cyclisme sur des pavés meurtriers et qui auront poussé à l’abandon Christopher Froome et Alberto Contador ?

Longue de 194,5 kilomètres, cette classique Binche Chimay Binche 2014 est un moment important ou le spectacle n’en démord jamais, notamment grâce à ses secteurs ou la vigilance et l’audace peut offrir, ou, au contraire, enlever une victoire espérée.

Après un brillant Tour de France et un magnifique Tour d’Espagne, les favoris n’ont qu’une idée en tête, briller pour certains et se relancer pour d’autres ; inscrire son nom au palmarès du Mémorial Vandenbroucke est une obligation.

Vous pouvez regarder la retransmission de Binche Chimay Binche 2014 en direct à la TV sur Eurosport, dès 15 heures, ce mardi 7 octobre 2014.

Vous pouvez également CLIQUER ICI, pour regarder le streaming du Mémorial Vandenbroucke sur internet.

