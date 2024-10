Retransmission Grand Prix F1 Russie 2014 en direct live et streaming vidéo GP Sotchi > C’est ICI, pour voir la retransmission du Grand Prix de F1 de Russie 2014 en direct live et voir le streaming vidéo du GP de Sotchi sur internet.

Pour la première course sur ce circuit de Sotchi, la tension est à son comble.

Après une séance de qualifications très intense la veille, les pilotes n’ont plus qu’un objectif, inscrire leurs noms au palmarès du Grand Prix de F1 de Russie 2014, une première dans l’histoire.

Pour le haut du classement, l’intérêt est également d’engranger des points désormais plus que précieux pour s’adjuger le titre de champion du monde de F1.

Lewis Hamilton et Nico Rosberg sont bien les deux pilotes à surveiller ; en se cédant le flambeau à presque tous les Grand Prix de F1 cette année, les deux pilotes Mercedes ne sont finalement séparés que par dix petits points et l’avantage est du côté du pilote Britannique.

Sauf énormes surprises, l’on peut aussi dire que Daniel Ricciardo, actuel troisième du général avec 193 points, devrait rester sur le podium jusqu’à la fin de saison, mais pourrait combler du retard sur Rosberg et Hamilton en s’imposant.

Le début du week-end aura été l’occasion de voir les virages les plus traitres de ce GP de Sotchi de F1 en Russie et la course pourrait bien se gagner dans ces chicanes difficiles.

