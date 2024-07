Mercato : Cristiano Ronaldo en passe de devenir le joueur le mieux payé au monde ?

Cela ne fait plus de doute que plusieurs grands club tel que Manchester United, ou des nouveaux riches tels Monaco et le PSG songent à recruter Cristiano Ronaldo, cela sans prendre en compte ce qu’ils auront à débourser, mais ils ont oublié la volonté du Real Madrid à vouloir garder sa star, et dans ce sens les dirigeants du club merengue s’apprête à offrir une prolongation de contrat avec un salaire record au Portugais.

Désormais, Samuel Eto’o ne sera bientôt plus le numéro 1 des joueurs les mieux payés au monde ! On parle ici de salaire, évidemment. En effet, selon le Daily Telegraph, le Real Madrid et son président Florentino Pérez s’apprêteraient à formuler une offre de prolongation de contrat (qui court actuellement jusqu’en juin 2015) à Cristiano Ronaldo. Pour retenir sa star, le Real offrirait un salaire supérieur aux 20 millions d’euros net annuel touchés par Eto’o à l’Anzhi Makachkala.

Manchester abandonnerait la piste dans ce cas ?

Le président du Real Madrid doit rencontrer Ronaldo et Jorge Mendes lors de la tournée du club aux États-Unis qui débutera le 27 juillet prochain. En offrant à Ronaldo le plus gros salaire de la planète football, Florentino Pérez espère mettre fin aux ardeurs de Manchester United, très insistant ces dernières semaines selon la presse anglaise, et offrir au Portugais la reconnaissance qu’il réclame depuis des mois. Néanmoins, le PSG et Monaco ne seront certainement pas distancés dans cette course aux millions…

