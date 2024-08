7 jours de festivités à l’occasion de l’arrivée de la flamme olympique

Londres était à la fête samedi, avec le début du périple de 7 jours de la flamme olympique dans les 33 arrondissements de la capitale, sous le soleil et avec un festival de musique gratuit.

« Assez de gémissements« , avait lancé le maire de Londres Boris Johnson, qui a accueilli vendredi soir l’arrivée de la flamme par hélicoptère à la Tour de Londres, où elle a passé la nuit avec les 4700 médailles olympiques.

Dix millions de personnes ont bravé la météo depuis le 19 mai pour voir défiler la flamme à travers tout le Royaume-Uni, soit 12.800 km.

Et les critiques n’ont pas manqué, notamment sur la sécurité des Jeux Olympiques, quand le gouvernement a été contraint de mobiliser en catastrophe 3500 soldats pour pallier des défaillances d’une société de gardiennage privée.

Samedi, le chef du comité national britannique a souhaité que les soldats mobilisés pour les jeux bénéficient des places encore disponibles. « Nous avons déjà donné 10’000 places à des soldats (…) et nous allons en distribuer davantage à ceux qui sont mobilisés en plus des effectifs prévus« , a indiqué un porte-parole du comité.

L’arrivée de la flamme dans la capitale marque le début de festivités non-stop. Six scènes géantes ont été installées le long de la Tamise pour des concerts gratuits de musiciens de tous les continents.

Une réplique gonflable grandeur nature des célèbres mégalithes de Stonehenge a aussi fait son apparition dans la capitale. Et un carnaval brésilien a accompagné la torche dans un arrondissement londonien.

Sans parler des fêtes privées, à faire pâlir Cannes d’envie, selon le quotidien The Times. Et de citer la « fête Brad et Angie » dans le cadre somptueux du Victoria and Albert Museum mercredi, où Brad Pitt et Angelina Jolie doivent être présents au bénéfice d’une association en faveur de la paix (Sports for Peace). L’ex-boxeur américain Mohamed Ali est invité d’honneur, et selon le quotidien, le prince William et Kate seront de la partie.

Les anciens docks de Londres sont transformés en « Saint-Tropez », avec 18 yachts et autant d’occasions de faire la fête.

