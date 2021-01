L’émission Zone Interdite en vidéo à la télévision sur la chaîne M6 > Ce soir, la chaîne M6 offre aux téléspectateurs un reportage inédit de l’émission Capital, se penchant sur le CHU de Lyon et ses employés. L’émission Zone Interdite sur le CHU de Lyon est à voir en vidéo sur la chaîne M6, à partir de 21 heures ce dimanche 28 janvier 2018.

C’est à l’occasion d’une nouvelle émission de Zone Interdite, que le reportage de la soirée se penche sur le quotidien des acteurs du CHU de Lyon. Ici, et chaque jour, les médecins et le personnel soignant du CHU de Lyon-Sud ; qui est l’un des plus grands de France, s’emploient à sauver des vies dans des conditions pourtant parfois très difficiles. Docteurs, chirurgiens, infirmiers, aides-soignants, et sans oublier les brancardiers, ils mettent, tous, leur énergie au service des patients.

Zone Interdite sur le CHU de Lyon à voir en vidéo et replay sur M6 et 6Play

Ainsi, et pendant plusieurs mois, c’est leur quotidien qui a été suivi. Au cours de la soirée, le sujet fait également découvrir aux téléspectateurs, les secrets et les coulisses de la blanchisserie ; impressionnante, des hôpitaux publics de Lyon, mais également celles de la plus grande cantine hospitalière de tout le pays.

Sachez que l’émission Zone Interdite sur le CHU de Lyon est à voir en vidéo sur la chaîne M6 à la télévision, dès 21 heures ce dimanche. La soirée et ses reportages inédits seront également à regarder en replay sur le site de 6Play sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook