Pour ce nouveau numéro inédit de l'émission Envoyé Spécial sur la chaîne France 2, l'on retrouve plusieurs reportages, qui collent toujours à la perfection avec l'actualité.

Ce soir, l’émission Envoyé Spécial prend son départ avec un reportage consacré à Levothyrox, le fiasco sur ordonnance. Difficile d’être passé à côté de l’évènement, le Levothyrox, qui régule chaque jour la thyroïde de trois millions de personnes, a été remplacé par une nouvelle formule, en mars dernier. Quelques mois plus tard, le 15 septembre, c’est un véritable coup de théâtre auquel l’on assiste. En effet, et sous la pression des malades, la ministre de la Santé remet sur le marché l’ancienne formule, mais pour une durée provisoire seulement. Envoyé Spécial fait alors une enquête sur ce phénomène sanitaire.

Voir l’émission Envoyé Spécial sur Levothyrox, les maires et le Venezuela sur France 2 en vidéo

Plus tard, l’émission Envoyé Spécial se penche sur tous les maires de France, qui n’ont pas le moral. Cette situation est d’autant plus sûre, lorsque ces derniers administrent de petits villages isolés, et quand l’État réduit les dotations. Pour clôturer la soirée, l’émission Envoyé Spécial prend la direction du Venezuela, pour y voir la naissance d’une dictature.

Sachez qu'il est possible de voir l'émission Envoyé Spécial sur Levothyrox, les maires et le Venezuela sur France 2 en vidéo, à partir de 21 heures ce jeudi 5 octobre.

