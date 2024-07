Tunisie: Le Ministère de la Défense prévient contre une propagation des opérations terroriste

Le ministère de la Défense à travers une source judiciaire militaire au Kef a indiqué que les terroristes ont dérobé les armes et les uniformes des militaires tués lors de l’attentat survenu à Jebel Chaambi, lundi 29 juillet en fin d’après midi.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les terroristes ont surpris les militaires qui étaient à bord d’un véhicule relevant de l’armée nationale en leur tendant un piège avant de lancer l’assaut meurtrier.

Les terroristes ont tiré des coups de feu sur les soldats tunisiens sans que ces derniers aient le temps de riposter.

Les soldat tunisiens n’ont pas eu le temps de riposter, il ont été pris à court par les terroristes qui leur ont en tiré les coups de feu et égorgés cinq d’entre eux qu’on a pu voir sur des images d’une atrocité inimaginable.

Ça ne s’est pas arrêté uniquement là, puisque les assaillants ont dérobé les armes en possession des soldats, ainsi que leurs uniformes. Et c’est là que réside la gravité de l’opération. Car il est évident que déguisés en militaires tunisiens, et surtout pour celui qui portera la tenue et les jalons d’un lieutenant, il leur deviendra très aisé de se déplacer à leur guise sur tout le territoire et d’entrer dans les lieux et les édifices les plus sensibles.

C’est dans ce sens que le Ministère de la Défense a prévenu contre une accélération des opérations terroristes dans les jours qui viennent.

