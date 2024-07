Lufthansa fête le Ramadan 2013 avec une campagne publicitaire

Lufthansa lance une campagne en ligne et propose au public de choisir des amis ou des collègues qui désirent rejoindre leurs proches dans leur pays d’origine.

A l’occasion du Ramadan, la compagnie aérienne allemande Lufthansa fait appel à toutes les âmes bienveillantes et leur propose de choisir un ami ou un collègue qui, selon eux, aimerait se réunir en famille et retrouver ses ami(e)s. Du 25 juin au 9 août, le public peut nommer et voter directement sur le site www.lufthansa-ramadan2013.com. Lufthansa récompensera les 10 personnes qui auront reçu le plus de votes avec des billets gratuits afin qu’ils puissent rejoindre leurs proches dans leur pays d’origine.

« Le monde est connecté et ce devrait être une simple formalité que de se déplacer d’une destination à l’autre. Mais ce n’est pas toujours une chose facile pour ceux qui résident loin de chez eux. Chez Lufthansa, nous pensons que chaque individu doit pouvoir profiter des gens qu’il aime, et nous pouvons faire en sorte de rendre ce monde plus heureux et plus facile d’accès. C’est pourquoi, à l’occasion du mois sacré de Ramadan, Lufthansa a décidé d’encourager les gens à être solidaires et à rendre service aux autres, a déclaré Carsten Schaeffer, vice-président des ventes et des services de Lufthansa pour l’Europe du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il est gratifiant d’aider. Alors, rejoignez la communauté Lufthansa et jouez un rôle important en soutenant la personne de votre choix afin qu’elle puisse retrouver ses proches. »

En Tunisie, vous pouvez choisir une personne directement sur le site web www.lufthansa-ramadan2013.com à n’importe quel moment durant la campagne. Le vote commence dès que la personne que vous avez choisie a accepté de participer au concours. Le vote s’arrêtera le 9 août 2013 à 20H59 heure tunisienne.

Les dix personnes qui recevront le plus grand nombre de votes bénéficieront de billets gratuits et voyageront avec Lufthansa. Les trois premiers lauréats voyageront en Business Class, tandis que les 7 autres gagnants voyageront en Classe Economique. Les termes et conditions générales s’appliquent à cette offre.

Le groupe Lufthansa – qui comprend la compagnie aérienne allemande Lufthansa, la compagnie autrichienne Austrian Airlines, la compagnie suisse Swiss International Airlines et la compagnie belge Brussels Airlines – dessert plus de 280 destinations dans plus de 100 pays à travers le monde. Lufthansa propose 10 vols hebdomadaires entre Tunis et Francfort.

À propos de Lufthansa

Deutsche Lufthansa AG est un groupe aéronautique regroupant près de 400 filiales et sociétés affiliées. Le transport de passagers est l’activité phare du groupe avec Lufthansa (dont Lufthansa Regional et Lufthansa Italia), Austrian Airlines, SWISS et Germanwings. Le groupe détient également des parts au sein des compagnies Brussels Airlines, JetBlue et SunExpress. En 2012, les compagnies de Lufthansa Group ont accueilli plus de 103 millions de passagers à bord de leurs vols, devenant ainsi le leader européen du transport aérien. Notamment présentes dans plusieurs grands aéroports internationaux tels que Francfort, Munich, Vienne, Bruxelles et Zurich, les compagnies Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines et SWISS desservent 285 destinations différentes dans 102 pays sur quatre continents. La flotte du groupe compte actuellement plus de 627 appareils et 236 nouveaux avions sont en commande pour un montant total de 22 milliards d’euros (tarif nominal) et devraient être livrés en 2025. Grâce à ses investissements actuels en vue du renouvellement de sa flotte, le groupe mise sur la rentabilité de ses activités et le respect de l’environnement. En mars 2012, le groupe Lufthansa comptait près de 117 000 employés. Au cours de l’exercice 2012, son chiffre d’affaires a atteint 30.1 milliards d’euros. Le conseil exécutif se compose de Christoph Franz, le président du conseil et le directeur exécutif de Deutsche Lufthansa AG, Carsten Spohr, membre du conseil et directeur exécutif de la compagnie aérienne allemande Lufthansa; Stefan Lauer, membre du conseil, directeur exécutif et responsable des ressources humaines ; Simone Menne, membre du conseil et le directeur financier. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web : www.lufthansa.com

