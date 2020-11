A quoi sert le Dossier Médical Partagé (DMP) ou carnet de santé numérique ?

Dans les faits, le DMP se veut être la mémoire de la santé, le tout, en ligne.



Voici donc le nouveau service de l’Assurance Maladie ; le Dossier Médical Partagé se veut simple, sécurisé et très utile. En effet, il permet la conservation des informations de santé des assurés en ligne, et facilite le partage avec les professionnels de la santé.



Un véritable carnet de santé numérique



Dans les faits donc, ce carnet de santé numérique conserve la mémoire de la santé des patients. Notamment l’historique des soins des 24 derniers mois. Mais aussi les traitements suivis, résultats d’examens et autres antécédents médicaux. Il se veut très utile pour les personnes ayant souvent des soins, comme lors de maladie chronique par exemple. Ou pour les femmes enceintes. Dans le cas d’une urgence ou ailleurs que chez le professionnel habituel, le suivi et les soins seront plus efficaces.



Gratuit et très bon suivi



À noter que le Dossier Médical Partagé est entièrement gratuit. Et confidentiel. Son rôle est de simplifier le partage d’informations de santé en sécurisant ces dernières. Ainsi, tous les professionnels de la santé, y compris les hôpitaux, peuvent avoir accès aux données. Directement sur dmp.fr ou via l’application. Bien entendu, avec l’accord du patient. Ce même patient peut ajouter une information directement dans le DMP, comme la personne à prévenir en cas d’urgence et autre personne de confiance. Le patient peut aussi être averti par mail, lorsqu’un nouveau document est ajouté à son carnet de santé numérique.



DMP, comment le créer ?



Très facile à créer, il suffit de se rendre sur le site dmp.fr en se munissant de la carte Vitale. À noter qu’il est également possible de se diriger vers une pharmacie ou à l’accueil de la CPAM pour le créer. Ce service est ouvert à toutes les personnes qui bénéficient d’un régime de sécurité sociale.









Partager : Twitter

Facebook