Mieux maîtriser le temps : 5 réflexions pour gagner en sérénité

Le temps peut être très compliqué à maîtriser, et ce dernier peut même avoir un rôle très néfaste sur la sérénité.

Depuis l’apparition des smartphones, tablettes et autres boîtes mails, le rapport au temps est totalement déréglé. Retour sur 5 réflexions pour gagner en sérénité.

Réfléchir sur la notion de temps

Avant tout, il convient de prendre du temps, pour réfléchir au temps. Le sentiment de manquer de temps est présent. Mais, pourtant, jamais le temps libre n’aura été aussi présent dans la société. Ce sentiment d’urgence au quotidien est en partie responsable de ce sentiment de manque de temps. Dans les faits, actuellement, le temps libre représente 15 années de vie d’un individu… Contre trois ans seulement en 1900.

Retrouver les rythmes biologiques

Bien sûr, le corps humain n’est pas une machine. Et possède des faiblesses naturelles à prendre en compte. Le sommeil ne doit en aucun cas être pris à la légère. Il est capital et est négligé par beaucoup d’actifs. Malheureusement, dans certains milieux professionnels, peu dormir est un signe de puissance. Mais cela n’amènera rien de bon.

Attention aux mails

Ces derniers sont surtout bons pour la traçabilité, mais ne sont pas un exemple de performance. Martine Daigremont précise notamment que «Le mail n’est pas conçu pour dialoguer, ni pour gérer des urgences. Il s’agit simplement d’une traçabilité.» Répondre à beaucoup de mails par jour, n’est pas un critère de performance.

Conserver un champs de compétences

Les nouvelles technologies engendrent une certitude, celle de la multiplication d’informations et autres données. Dès lors, s’y intéresser peut sembler la bonne chose à faire, même si cela n’a rien à voir avec nos compétences actuelles. Autant passer outre, et ne pas connaître de nouveaux problèmes.

Une déconnexion intelligente

Michel Lévy-Provençal, fondateur de la conférence TEDx Paris, soulignait que «L’humanité est en train de se rendre compte qu’elle va trop vite, trop loin. Nous allons devoir ralentir. Notre corps et notre cerveau ne tiendra pas la cadence». C’est notamment pour cela qu’il est question d’une déconnexion intelligente. Il faut lâcher prise et ne plus vivre au rythme des notifications des smartphones par exemple. Cela est plus néfaste et pesant, que bénéfique pour la sérénité.

