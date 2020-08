L’homéopathie ne sert à rien : vraiment ?

Et si l’homéopathie ne servait à rien ; que son efficacité était nulle ?

Pas moins d’un tiers des Français se tournent vers l’homéopathie afin de se soigner au mieux. Cependant, l’effet placebo est évoqué par la ministre de la santé, Agnès Buzyn.

En 1790, le débat sur l’efficacité de l’homéopathie débutait. En même temps que la création de cette médecine dite alternative. Le médecin Allemand Samuel Hahnemann luttait déjà contre la justice Allemande, pour un exercice illégal de la médecine. Il partit donc en direction de Paris, où la permission d’exercer l’homéopathie était donnée. De nos jours, la France est, dans le monde, l’un des pays où le plus de gélules homéopathiques sont consommées. Cependant, plusieurs études ne cessent de remettre en cause leurs effets. Dès 2004, l’Académie de médecine française soulignait déjà « une méthode obsolète, imaginée il y a deux siècles à partir d’a priori conceptuels dénués de fondement scientifique ».

L’homéopathie, inutile et effet placebo ?

Une autre étude, cette fois-ci en 2015, soulignait une nouvelle fois l’inutilité de l’homéopathie. En effet, le NHMRC (National Health and Medical Research Council) en Australie, mettait en avant que les granules d’homéopathie n’étaient, au final, « pas plus efficaces qu’une pilule de sucre ». Pour rappel, le NHMRC est l’équivalent de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Toutefois, l’homéopathie est toujours reconnue par l’Assurance Maladie. La ministre de la santé explique que l’effet placebo est favorable au maintien du remboursement de cette médecine. Alors que les tubes de granulés s’affichent à une moyenne de 2 €, ils sont remboursés à hauteur de 30 %.

En vidéo, mieux comprendre l’homéopathie

Pour comprendre les effets de l’homéopathie, cette vidéo du journal Le Monde pose les bonnes questions. Et essaie d’y répondre.

