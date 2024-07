Egypte : l’armée devrait intervenir pour séparer les pro et les anti du président déchu

la démocratie égyptienne est mise à l’épreuve moins de 48 heures après que l’armée a destitué le premier président de l’après-Moubarak, Mohamed Morsi.

Rappelons que ce vendredi a été marqué par des manifestations de la part de dizaines de milliers de partisans des Frères musulmans pour exiger le retour du président Mohamed Morsi évincé par l’armée Les pro-Morsi se sont rassemblés pour la traditionnelle prière musulmane, devant la mosquée de Nasr City, un faubourg du Caire, où certains campent depuis plusieurs jours.

Ils ont été rejoints en fin de matinée par de nombreux islamistes puis en fin d’après-midi par le Guide suprême, Mohamed Badie, dont l’arrestation avait pourtant été annoncée la veille. «Nous resterons dans les rues par millions jusqu’à ce que nous portions en triomphe notre président élu», a-t-il lancé devant le rassemblement.

Des militants islamistes ont attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi des postes de police et militaire dans le désert du Sinaï, frontalier avec Gaza et Israël. Un soldat est mort et deux autres ont été blessés.

Une nouvelle attaque a eu lieu en soirée : cinq policiers ont perdu la vie. On ignore qui sont les auteurs de ces homicides. Par prudence, les autorités égyptiennes ont préféré fermer vendredi le point de passage de Rafah.

