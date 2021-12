L’essor du mouvement FIRE

FIRE. Non, il ne s’agit pas d’une marque, mais bien d’un nouveau mouvement émergent dont le sigle originaire signifie « Indépendance financière, retraite anticipée ». D’origine américaine, le mouvement FIRE connaît une popularité croissante auprès des jeunes qui cherchent de plus en plus à pouvoir prendre une retraite anticipée en gérant intelligemment leur argent. Mais en quoi ce nouveau style de vie consiste-t-il et quels en sont les inconvénients ?

La retraite anticipée

Pouvoir prendre sa retraite plus tôt. Bien que tout le monde en rêve, ce n’est malheureusement pas à la portée de tous. Néanmoins, le mouvement FIRE a rendu cet objectif un peu plus accessible pour un petit groupe de personnes. Comment ? En élaborant de grandes lignes directrices à suivre par les adeptes du mouvement FIRE, pour adopter un style de vie minimaliste et frugal qui leur permettra d’économiser plus d’argent.

Ces derniers pouvant ensuite placer tout l’argent économisé, en investissant dans une crypto comme le Bitcoin ou le Shiba Inu, par exemple, ou encore en achetant des actions ou de l’immobilier. Le concept est simple : plus vous épargnez d’argent, plus vous pouvez investir et plus tôt vous serez financièrement indépendant, plus vite vous pourrez prendre votre retraite.

Être financièrement indépendant signifie-t-il que vous devrez arrêter de travailler ?

La réponse est très simple, à savoir : non. Être financièrement indépendant signifie simplement que vos revenus passifs sont supérieurs à vos coûts fixes, et, qu’en principe, vous n’aurez plus besoin de travailler. Mais être indépendant financièrement veut également dire que vous pourrez organiser votre vie comme vous l’entendez. En résumé, même en accédant à l’indépendance financière, vous pourrez continuer à travailler aussi longtemps que vous le souhaitez, si cela vous rend heureux et que vous en avez envie.

Comment atteindre l’indépendance financière ?

Bien que le terme « indépendance financière » puisse sonner comme une douce mélodie à vos oreilles, vous devez réaliser que vous devrez faire beaucoup de choses ainsi qu’un grand nombre de sacrifices pour y parvenir. En effet, si vous voulez être en mesure d’économiser beaucoup, il vous faudra adopter un mode de vie axé sur la frugalité.

Dans ce cas, vous ne pourrez plus sortir au restaurant pour vous payer un bon dîner, acheter des cadeaux d’anniversaire à vos amis ou même partir en vacances. Vous devrez désormais vivre de manière aussi minimaliste que possible pour espérer pouvoir prendre votre retraite anticipée à l’avenir.

Multiplier vos dépenses annuelles par 25, la formule FIRE

Mais l’âge auquel prendre une retraite anticipée diffère d’une personne à l’autre : certains pourront le faire à 55 ans, d’autres à 40 ans, par exemple. Pour avoir une idée de l’âge auquel vous pourrez prendre votre retraite en appliquant les principes du FIRE, vous pouvez multiplier vos dépenses annuelles par 25. Vous obtiendrez le montant à placer sur un compte épargne offrant un rendement annuel moyen de 4 %, qui vous permettra de prendre votre retraite.

En résumé, pour pouvoir parvenir à ce but, il vous faudra bénéficier d’un gros revenu passif, économisé de longue haleine en ayant fait preuve de beaucoup de sacrifices. Alors pensez-vous être capable de franchir le pas ?

Partager : Twitter

Facebook