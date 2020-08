Comment réagir si vous n’avez aucune offre pour votre bien immobilier à vendre ?

Il n’est pas impossible qu’un bien immobilier puisse rester en vente longtemps, parfois très longtemps même. Et les raisons peuvent être nombreuses, à commencer par un prix de vente excessif par exemple.

Évaluer le bon prix

Cela coule de source, mais pour réagir si aucune offre pour le bien immobilier se présente, il convient d’évaluer le bon prix de vente. Il ne faut alors pas vendre au prix auquel le propriétaire l’a acheté. Sa valeur réelle au jour de mise en vente fonctionne bien mieux. Le prix doit être en rapport avec le marché immobilier actuel. Et certainement pas plus. Faire appel à plusieurs agences immobilières est une option à envisager sérieusement.

Faire des travaux

Quoi de mieux que de faire des travaux pour provoquer un coup de cœur chez l’acheteur ? Dépenser de l’argent pour mieux vendre n’est pas une mauvaise idée, loin de là. Un bien entretenu permet d’augmenter le prix de vente, et de plaire plus facilement. Le home-staging est une bonne option également. Et ne coûte pas très cher.

Être disponible pour les acheteurs

Un fait à ne pas mettre de côté, la disponibilité. Si un acheteur pose des questions, il faut savoir y répondre convenablement. Il faut aussi se montrer apte à négocier. Bien sûr, et si le temps venait à manquer, l’aide d’un professionnel est à envisager. Un professionnel est également une bonne option pour les vendeurs non-patients, ou manquant de tact.

Partager : Twitter

Facebook