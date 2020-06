Les meilleures villes pour investir dans un parking ou un garage

Un investissement dans un parking est un placement plus que sûr. Notamment car ce dernier permet bien souvent des rendements supérieurs à 5 % en moyenne – certaines villes font pourtant encore mieux !

Des rendements à plus de 6,5 %

Avec le marché immobilier qui ne cesse d’être tiré vers le haut, le parking reste un choix de maître. Avec plus de 5 % de rendement en moyenne dans les plus grandes villes de France, investir dans un parking devient presque une obligation. Charles Gérard, dirigeant de la plateforme Monsieur Parking, souligne d’ailleurs que « Les rendements ont toujours été supérieurs dans le parking, c’est un placement immobilier performant, au moins en théorie ».

Investir à Marseille

Rien d’un mieux qu’un investissement immobilier à Marseille, pour avoir un bon rendement avec son parking. En effet, dans la ville, un parking s’achète 21 800 euros en moyenne. Pour 100 euros de loyer par mois, l’investissement rapporte 5,53 % bruts. Ce même loyer peut grimper à 120 euros dans le 6e arrondissement, et dans le 7e.

Les autres villes à surveiller

Outre Marseille, difficile de passer à côté de Montpellier, avec un rendement situé en moyenne à 5,50 %. Par ailleurs, les prix d’achat sont dans les plus bas du pays. Il n’y a qu’à Lille et Nantes où les prix d’un parking sont plus bas. Mais les rendements sont également moindres. Respectivement 4,7 et 4,6 %.

À noter que la petite couronne affiche fièrement des taux élevés, et dépassant régulièrement les 6 %. Issy-les-Moulineaux possède un rendement de 6,4 %, et Neuilly-sur-Seine, 6,6 %. Enfin, petit détour à Paris, où le rendement s’affiche à 5,45 %. Pour un loyer mensuel de 153 euros en moyenne.

