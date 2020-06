Retraite : les meilleurs pays pour passer sa retraite à l’étranger

Une fois la retraite à l’ordre du jour, il n’est pas impossible de penser à changer de pays – partir et poser définitivement ses valises ailleurs. C’est grâce au magazine International Living, que l’on découvre les meilleurs pays pour passer sa retraite à l’étranger. Avec plusieurs point évoqués.

Le Portugal

Cela n’est pas vraiment une surprise, mais le Portugal parvient à se démarquer. Et amplement. À noter qu’un système de note a été utilisé, sur 100. Bien que le système de santé et le coût de la vie possèdent une note légèrement en retrait (76 et 77), le climat (88/100) et la Visa et résidence (84) permettent de bien classer le Portugal. Avec un score final de 85,2 / 100. Se pencher sur le marché immobilier Portugais n’est donc pas une mauvaise idée.

L’Équateur

Pays d’Amérique du Sud, l’Équateur possède de très bonnes notes et reste plus que jamais un pays où passer convenablement sa retraite. Son système de santé y est très bon (89) et son climat excellent (95). Seul le coût de la vie est en retrait, avec 72 / 100.

Le Mexique

Le Mexique parvient également à sortir du lot. Si le coût de la vie obtient une note de 74 / 100, les autres critères – Visa et résidence, système de santé et climat, se hissent à plus de 87 / 100. Pour une note globale de 87,4 / 100.

Le Costa Rica

Là aussi, le coût de la vie est un critère en retrait, mais se hisse au même niveau que le Mexique. Mention spéciale pour le climat, et sa note de 91 / 100. Score final ? 87,8 / 100.

Panama

Le choix par excellence sur le sujet Visa et résidence. Avec un score de 100 / 100. Outre cela, le système de santé y est noté 81 / 100, et 85 / 100 pour le climat. Le coût de la vie y est évalué à 73 / 100, mais la note globale est la plus élevée. Avec 88,9 / 100.

