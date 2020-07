Des idées de métiers pour travailler à la maison

En France, le télétravail séduit de plus en plus de salariés, notamment car cela permet de gérer sa journée comme bon leur semble. Cependant, tous les métiers ne permettent pas de travailler à la maison ; retour sur les métiers stars, avec haut niveau de revenus.

30 % de télétravail

Dans l’hexagone, ils sont trois salariés sur dix a pratiqué le télétravail. Et ce chiffre est en constante augmentation, puisque, outre l’assouplissement de la législation, il est question d’une flexibilité dans l’organisation de la journée. De plus, il n’est plus question de perdre du temps dans les trajets.

Pas pour tous les métiers

Attention néanmoins, puisque tous les métiers ne sont pas éligibles au télétravail. Il existe des métiers où l’obligation de posséder un matériel spécifique est de mise. Tout comme des métiers qui demandent d’être constamment en contact avec une équipe ou des clients. Certains métiers peuvent, en revanche, êtres parfaitement adaptés à cette mode du télétravail, et permettent, en plus, une rémunération à la hauteur. De quoi se pencher sur une éventuelle reconversion professionnelle.

Quelques exemples de métiers

Beaucoup de métiers permettent, en plus de travailler à la maison, de prétendre à un salaire élevé. C’est d’ailleurs sur ces derniers que l’on revient ici et qui permettent, grâce à une forte demande, de changer de statut pour devenir auto entrepreneur. Un directeur artistique est d’ailleurs celui (ou celle) qui gagne le plus en télétravail. Pas moins de 4 300 euros mensuels. L’actuaire est également un métier en plein essor. Il s’agit de la personne experte en gestion des risques, aussi bien pour les assurances, que pour le conseil et la finance (4 200 euros mensuels). Enfin, le consultant RH est à souligner, avec 4 100 euros chaque mois. Son rôle est d’accompagner les entreprises dans les relations sociales. Sans oublier de mettre en avant des outils de management et autres recrutements.

