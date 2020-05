Une SCPI sans frais de souscription : c’est possible !

Grâce à Novaxia Investissement, il est possible de trouver une SCPI sans aucun frais de souscription ! Seul point à souligner, les commissions de gestion se hissent à 18 % des loyers. La moyenne, elle, est de 12 %.

Une entrée gratuite

Avec la SCPI Neo, les droits d’entrée sont gratuits. À l’inverse des autres SCPI, où les frais de souscription sont compris de 8 à 12 %. Sur le papier, ces mêmes frais sont prélevés à la sortie, lorsque la revente entre en compte. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est plus que conseiller de conserver les parts de SCPI pendant un minimum de huit ans. Pour amortir ce coût. Avec cette SCPI, il est possible de s’engager moins longtemps.

Des frais de gestion de 18 %

Pour palier cette absence de frais de souscription, les frais de gestion, sont, quant à eux, dans la moyenne haute du marché. Avec pas moins de 18 % des loyers perçus. Contre une moyenne de 12 %. À noter cependant que c’est la première fois qu’une SCPI ne possède pas de frais de souscription, en affichant des frais de gestion plus hauts. Cependant, les rendements sont plus élevés qu’à l’accoutumer.

Un rendement supérieur

Bien que les commissions de gestion sont plus élevées que la moyenne, la rémunération de la SCPI affiche un rendement supérieur à 5,5 %. Les meilleures SCPI sur le marché permettent de prétendre à une moyenne de rendement comprise entre 4,35 et 4,45 %. Ce qui est un très bon point. Autre avantage, la possibilité de souscrire intégralement en ligne et d’investir à partir de 180 euros.

