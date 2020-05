Hausse de charges de copropriété : les derniers chiffres

Pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, il faut noter que les charges de copropriété ont augmenté de 5 % en seulement un an.

L’on reste donc bien loin des derniers chiffres, qui mettaient en avant une hausse de 2 %. Les derniers chiffres sont donc sans appel, la hausse de charges de copropriété est très forte.

Le rapport de l’ARC

C’est l’ARC (Association des Responsables de Copropriétés) qui a publié le rapport annuel sur les charges de copropriété. Pour obtenir les chiffres, l’ARC a usé d’un panel de 2 500 copropriétés. De quoi mettre en avant qu’être copropriétaire sur le marché immobilier coûte plus cher qu’avant. Notamment si tous les équipements et services sont présents dans le bien (chauffage, ascenseur, etc).

Des frais au mètre carré

Il faut alors noter que le mètre carré engendre des frais. Et des frais à hauteur de 50 euros. À terme, cela représente donc une forte somme. D’autant que le chauffage se veut la dépense la plus élevée, avec presque 30 % du total. Devant le gardiennage et ses 20 %. Vient ensuite le nettoyage des parties communes à hauteur de 16 % et les frais de gestion du syndic. À 12 %.

Bien d’autres frais annexes répondent encore présent pour augmenter la facture globale à la fin de l’année. Comme l’eau, l’assurance ou le parking par exemple. Un investissement immobilier doit donc se faire avec soin.

La répartition des charges

Avec un total de charges de 3 000 euros pour un appartement de 60 mètres carrés, les charges de chauffage se hissent à 876 euros. Le gardiennage à 599 euros et l’entretien à 481 euros. À noter que le parking ne représente que 43 €. Soit la charge la moins élevée à l’année.

