Immobilier : c’est la ville la plus chère du monde au mètre carré

Dans le monde, certaines villes parviennent à afficher des prix au mètre carré très important. Pourtant, il y a bien une ville qui se démarque des autres. Et il ne faut pas chercher très loin pour la découvrir. Penchons-nous sur l’immobilier de la ville la plus chère du monde au mètre carré.

Une moyenne de 48 800 €

Ce ne sera pas réellement une surprise, mais c’est bien Monaco qui se veut la ville la plus chère du monde au mètre carré à l’heure actuelle. Ici, l’immobilier de luxe y est constant et l’étude du Conseil international en immobilier Savilis ne fait que démontrer ces faits. La valeur moyenne du mètre carré se hisse donc à plus de 48 000 euros. Monaco devance donc toutes les autres villes – y compris les villes Asiatiques que l’on sait pourtant très chères.

L’immobilier à Monaco

Rien qu’en 2018, l’immobilier à Monaco permettra la vente de 2,7 milliards d’actifs. En une seule année, cale représente une forte hausse de 31 % et la moyenne des ventes s’est hissée jusqu’à 5,2 millions d’euros. Cette dynamique permettra également une hausse des prix des biens de luxe. De pas moins de 18 %.

À noter également que, toujours en 2018, ce sont 142 transactions qui ont dépassé les 5 millions d’euros. Une fois n’est pas coutume, c’est une nouvelle hausse qui se dessine. 42 % de plus qu’en 2017.

La différence avec les autres villes

Sur le papier, Monaco est donc la ville la plus chère du monde au mètre carré. Monaco parvient donc à passer devant Hong-Kong et ses 44 500 euros. Tokyo est encore plus loin, avec 28 600 euros. On peut donc comparer le marché immobilier de Monaco et celui de Paris, qui reste très loin derrière. La capitale Française affiche un prix au mètre carré, de l’ordre de 14 500 euros. Soulignons que le Top 5 voit encore la présence de New-York et de Londres. Avec, respectivement, 24 900 € et 17 700 € par mètre carré immobilier.

