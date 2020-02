Le marketing de contenu : les principes fondamentaux

Lorsque vous demandez aux gens comment ils définissent le marketing de contenu, les réponses varient selon l’usage qu’ils en font. Joe Pulizzi, largement considéré comme le parrain du marketing de contenu, le résume ainsi :

« …. le processus de marketing et d’affaires pour la création et la distribution de contenu précieux et convaincant afin d’attirer, d’acquérir et d’engager un auditoire clairement défini et compris – dans le but de stimuler une action client rentable ».

Ou, pour dire les choses autrement :

« Vos clients se soucient d’eux-mêmes, de leurs désirs et de leurs besoins. Ils ne se soucient ni de vous, ni de vos produits, ni de vos services. Le marketing de contenu consiste à créer des informations intéressantes[c’est-à-dire du contenu] dont vos clients sont passionnés et pour lesquelles ils vous prêtent attention. ”

Comment fonctionne le marketing de contenu ?

Le marketing de contenu est une valeur ajoutée pour les clients potentiels avant même que vous ne vous soyez occupé de leurs besoins.

Au lieu d’un monologue sur vous-même et ce qui vous rend différent (le fondement du marketing traditionnel), la conversation est basée sur eux et leurs attentes potentielles. Aidez vos clients et prospects à atteindre leurs objectifs à court terme, et vous vous positionnez pour les aider à long terme en leur offrant du contenu pertinent.

A quoi sert le marketing de contenu ?

Dans la pratique, donc, un bon marketing de contenu devrait :

Générer des leads

Sensibiliser le public

Créer une nouvelle entreprise

Aider à fidéliser les clients existants

Le contenu utilisé dans une stratégie peut être plein de choses. Ça pourrait être des blogs et des vidéos. Il pourrait s’agir d’une série de webinaires. Il peut s’agir de podcasts audio, d’infographies, de livres électroniques, d’applications mobiles, de concours ou même de dessins animés.

Les fondamentaux du marketing de contenu en vidéo

Dans cette vidéo signée par l’Académie Digital Marketing by Cegid, le fondateur d’Invox Guilhelm Bertholet explique les principes fondateurs d’une stratégie de contenu marketing. Une vidéo explicative de 10 minutes parfaite pour bien comprendre ce que le marketing de contenu peut faire, ou ne pas faire.

Comment lier marketing de contenu et efficacité commerciale ?

Comme pour tout comportement en ligne, le principe du marketing de contenu n’est pas nouveau. Dans son ouvrage fondamental sur les relations humaines How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie conseille que pour gagner la confiance des gens, il faut parler en fonction de leurs intérêts. Il cite l’exemple de Theodore Roosevelt, qui a étonné ses invités en lisant sur des sujets qui les intéressaient personnellement. « Car Roosevelt savait, écrit Carnegie, que la voie royale vers le cœur d’une personne est de parler des choses qu’elle chérit le plus. » Et c’est là l’essence même du marketing de contenu. Un point qui ressort clairement de tout cela, c’est que le marketing de contenu n’est pas une question de vente difficile – il s’agit d’établir la confiance et les relations avec les clients potentiels et les clients.

