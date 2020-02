Immobilier au Portugal : les erreurs à éviter avant d’acheter

Acheter en immobilier au Portugal est tout à fait possible et envisageable ; mais il y a des erreurs à ne surtout pas commettre. Il faut dire que le Portugal voit de plus en plus d’acquéreurs de biens immobiliers ; notamment pour tenter de passer outre l’éventuelle fin du régime fiscal très avantageux du pays.

Certains n’hésitent donc pas à acheter rapidement des biens, en faisant abstraction de quelques règles élémentaires. Retour sur les erreurs à éviter avant d’acheter.

Le logement est-il conforme ?

Il faut dire qu’au Portugal, il existe de plus en plus de constructions. Notamment pour faire face à la demande des acheteurs. Malheureusement, ces mêmes acheteurs, pressés par l’hypothétique fin du régime fiscal Portugais, ont tendance à aller trop vite. Le délai pour obtenir un permis de construire est très long. Sans parler des certificats de conformité.

Car oui, il est à noter que ceux-ci sont donnés avec du retard. Sans compter que de nombreuses mairies du pays ont un faible effectif. Et le personnel pour contrôler la conformité des logements est moindre.

Des logements non-louables sur Airbnb

Attention également lors d’un achat au Portugal, qui sera destiné à être loué sur le site Airbnb. En effet, il faut, dans un premier temps, enregistrer le logement dans le registre national des locations saisonnières. Cependant, des mairies du pays n’hésitent pas à bloquer les demandes nouvelles.

Cela est le cas pour éviter que les villes les plus prisées ne soient remplies de touristes. Dès lors, l’on pourra souligner Lisbonne par exemple. Cette dernière empêche l’attribution de nouvelles licences dans les quartiers les plus populaires. Avant d’acquérir un logement au Portugal, autant se renseigner à la mairie, pour savoir si la location sera possible. Porto rejoindra d’ailleurs bientôt Lisbonne.

Le problème du double impôt

Un Français peut très bien acheter sur le marché immobilier portugais. Et cela sera notamment pour investir. Toutefois, de nombreux investisseurs achètent de l’immobilier, avec un numéro fiscal de non-résident. Une fois que l’acte notarié est signé, l’adresse du bien sera immédiatement déclaré aux impôts.

Cette situation est donc délicate, puisque les investisseurs seront alors considérés comme résidents Français, et Portugais. La double imposition est donc à l’ordre du jour.

Là aussi, il conviendra de se renseigner avant d’effectuer tout achat immobilier. Il faut connaître son statut fiscal, pour éviter quelques déconvenues.

