Budget : comment limiter ses dépenses obligatoires ?

Bien souvent, et dans les faits, limiter ses dépenses obligatoires permet de gagner plus d’argent. Et il existe bien des dépenses obligatoires, à commencer par les frais bancaires, les assurances ou encore l’électricité. L’idée est simple – optimiser et limiter ses dépenses obligatoires. Pour donner un second souffle au budget mensuel.

Dépenser moins

Attention, il n’est ici pas question de dépenser moins dans la vie de tous les jours. Mais bien de mettre un terme aux innombrables prélèvements automatiques. Dans les faits, ce sont bien ces derniers qui peuvent faire mal au budget d’une famille. Et ce, dès la première quinzaine du mois.

Et une solution est toute trouvée pour limiter ses dépenses obligatoires. Le budget base zéro.

Le principe Budget base zéro et la concurrence

Sur le papier, les dépenses obligatoires sont plus que nombreuses ! L’on pourra y compter les divers remboursements de crédits, mais également les frais de banques et autres assurances. À noter aussi, les mutuelles, l’électricité et la téléphonie. Toutes ces dépenses obligatoires peuvent être cernées. Pour en découvrir des options moins coûteuses.

C’est là qu’intervient le principe Budget base zéro. Cette méthode de gestion particulière permet de mettre son budget à plat. Et d’en conserver les dépenses fixes. Pas celles qui sont variables.

Faire jouer la concurrence est donc un excellent moyen de limiter ses dépenses obligatoires. Car oui, entre concurrents, l’on aime tout faire pour conserver son ou ses clients. Les banques en ligne, par exemple, bousculent totalement les banques les plus classiques. Tandis que Free permettra, là aussi, de réaliser de belles économies dans le monde téléphonie et Internet.

De fortes économies chaque année

Passer en revue toutes ses dépenses obligatoires, permettra notamment d’en limiter les frais. Car oui, autant souligner qu’une famille avec un enfant peut gérer jusqu’à 30 contrats par an. Ces mêmes contrats, s’ils sont transférés à d’autres prestataires, peuvent faire gagner de 300 à plus de 3 000 euros chaque année. Et cela fonctionne aussi bien pour l’électricité que pour l’assurance voiture.

En outre, il conviendra de toujours bien ajuster les assurances et autres crédits. Renégocier un crédit immobilier grâce à des taux d’intérêt bas permettra alors de très bonnes affaires.

